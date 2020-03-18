Директор "Славянского базара" рассказал, будет ли отменен фестиваль

Пока, заверил руководитель международного проекта, "ни у кого из партнеров не возникает вопросов и сомнений. И мы надеемся, что форум откроется в срок, без переносов и тем более отмены". Свою точку зрения он объяснил агентству складывающейся тенденцией: большинство культурно-массовых мероприятий переносятся на май-июнь, а это и дает возможность полагаться на лучшее.

К тому же, уточнил он, все национальные отборы на конкурсы фестиваля к этому времени уже завершились. "Надеемся, что фестиваль, как и запланировано, пройдет с 13 по 21 июля", - констатировал он.

Что касается проекта "Звезды "Евровидения", который намечен на 19 июля, то его проведение пока остается под вопросом. "Здесь мы работаем напрямую с Европейским вещательным союзом, который занимается логистикой приглашенных артистов. Сейчас мы не можем открыть их имена, потому что не подписан контракт. Чтобы никого не дискредитировать, мы вместе приняли решение приостановить - подчеркиваю: не отменить! - продажу", - пояснил Глеб Лапицкий.

Кстати, следует добавить, что на мероприятия "Славянского базара" уже продано около десяти тысяч билетов. Тем, кто их приобрел, директор форума посоветовал не поддаваться панике и не торопиться возвращать их в кассу. "Приобрести заново по первоначальной цене билеты уже не получится, ведь на любое мероприятие после его возвращения в афишу, если оно было отменено, спрос и цена, как правило, уже гораздо выше", - приоткрыл он небольшую коммерческую тайну, добавив, что со стороны менеджеров артистов сообщений об отмене участия в проектах фестиваля до сих пор не поступало. "Наоборот, все звонят, просят держать их на связи. Идет нормальная работа", - подчеркнул директор фестиваля, хорошо понимая при этом, что все и всего "предугадать никто не может".