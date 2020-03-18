Ослабление рубля и коронавирус приведут не только к росту цен на машины. Ненадолго, но лавинообразно может вырасти и спрос. Зато уже к лету на отечественном авторынке могут начаться серьезные проблемы.

Эксперты "РГ-Недели" рассказали о том, как не попасть впросак, решив сегодня купить новый автомобиль, и чего ждать автолюбителям.

Сначала стоит немного успокоить. Несмотря на то, что курс рубля к доллару из-за падения цен на нефть и выхода России из сделки ОПЕК+ с 6 марта ослаб приблизительно на 10 процентов, автомобили на столько же дороже не стали. Но это временно.

Цены на машины точно вырастут, в любом случае, даже если рубль и будет укрепляться, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. "Даже если рубль окрепнет вновь, то это быстро не произойдет, и производители по какому-то графику будут поднимать цены, снижение мы вряд ли увидим", - предполагает эксперт. При этом, когда конкретно начнется рост цен и каким будет его динамика, сказать сложно, продолжает он. "В 2015 году, например, подъем цен растянулся у кого-то из производителей на целый год, а у кого-то всего на три-четыре месяца", - вспоминает он. И советует: те, кто хотел машину покупать и это стоит в планах, покупать стоит именно сейчас, но, конечно, не тратя на нее последние деньги. И сейчас, вероятно, мы увидим всплеск продаж, а дальше все-таки будет падение.

"Что касается того, насколько вырастут цены на машины, очень многое зависит от того, что будет происходить с рублем. Если смотреть по сегодняшнему курсу, то 3-10 процентов рост стоимости новых автомобилей мы вполне можем увидеть. И сам рынок может измениться. На нем будут оставаться наиболее эффективные с точки зрения маржи и локализации модели", - резюмирует Сергей Удалов.

Те, кто хотел машину покупать, и это стоит в планах, покупать стоит именно сейчас

А что же коронавирус, спросите вы?

С ним ситуация не настолько хорошо объяснима с точки зрения влияния на российский авторынок. Но оно, это влияние, безусловно есть.

Все дело в том, что достаточно большая часть автомобилей, производимых в нашей стране, комплектуется деталями из Поднебесной. Или если деталь и не из Китая, то в ней могут присутствовать какие-то элементы из этой страны.

Та самая провинция Хубэй, в которой расположен печально знаменитый Ухань, по оценке независимого эксперта по автомобильной отрасли Сергея Бургазлиева, которой он поделился на состоявшейся в конце февраля конференции ProAuto, дает около 13-15 процентов производства комплектующих для автомобильной отрасли. Причем не только тех, которые идут на внутренний рынок, но и тех, которые уходят на экспорт.

И это, стоит признать, весьма распространенные комплектующие. Давайте перечислим, но не все, так как список действительно велик. Итак: подрамники, модули подвески в сборе и рычаги подвески, климатические системы, радиаторы, стеклоочистители, замки, оптика, шрусы, шестерни, сиденья и компоненты электрооборудования, приводные ремни и уплотнители. И это еще не весь список.

10 процентов может составить рост цен на автомобили в 2020 году

Сергей Бургазлиев оценивает долю комплектующих китайского производства в продукции УАЗ, например, в 30-32 процента общего объема машинокомплекта в количественном выражении, а для продукции Горьковского автомобильного завода - на уровне 15 процентов. Что в итоге "вряд ли может остановить производство, но в апреле-мае, если ситуация с коронавирусом не изменится, способно привести к повышению цен на запчасти на вторичном рынке на 6 процентов, а в целом дать снижение объемов импорта комплектующих для России на 11 процентов", - рассказал он корреспонденту "РГ-Недели".