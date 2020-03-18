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18.03.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятку

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Также Дрыманову назначили штраф в 196 миллионов рублей и лишили звания генерала и медали Ордена за заслуги перед отечеством II степени. Кроме того, ему будет запрещено занимать должности в органах госвласти семь лет после освобождения. Также Мосгорсуд огласил приговор еще двум фигурантам по этому делу - бывшему начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко. Максименко, по совокупности с уже состоявшимся предыдущем приговором, суд назначил 14 лет строгого режима и штраф в 250 млн рублей. Крамаренко получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 195 млн рублей. Его также лишили звания полковника юстиции и запретили занимать госдолжности в течение пять лет.

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Во время прений сторон гособвинение просило приговорить Александра Дрыманова к 16 годам лишения свободы, Максименко к 17 годам, а Крамаренко к 14 годам колонии строго режима. Прокурор также просил назначить для них кратные штрафы, с размером которых в итоге полностью согласился Мосгорсуд.

По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного как Итальянец. Итальянца задержали после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. После этого на следователей вышли люди Захария Калашова известного как Шакро Молодой и предложили, по версии следствия, взятку за смягчения наказания Итальянцу.

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