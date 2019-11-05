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05.11.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава СКР по Москве Дрыманов рассказал в суде о передаче коньяка

Текст: Иван Егоров
В Мосгорсуде во вторник продолжились слушания по делу экс-главы столичного главка СК Александра Дрыманова, обвиняемого во взяточничестве.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Показания по существу в суде дал сам Дрыманов. В частности, он рассказал, что в сумке, которую он передал своему заместителю Денису Никандрову, был коньяк, а не деньги. По его словам, после участия в велопробеге он отнес в свой рабочий кабинет в сумке "Боско" свою и Никандрова спортивную форму, а через несколько дней передал Никандрову его злосчастный мешок "Боско". По словам Дрыманова, Никандров собирался на встречу с сослуживцами и попросил у него спиртное, которое он ему отдал. Согласно показаниям Никандрова, в этой сумке Дрыманов якобы передал ему деньги - "долю" за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Никандровым и экс-главой управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Как считает следствие, они получили взятку в 1 млн долларов от Шакро Молодого за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. В частности, по версии следствия, руководители столичного главка переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову, с вымогательства на более легкую - само¬управство. На это обвинение Дрыманов также пояснил суду, что не давал распоряжения смягчить статью Кочуйкову и не ходатайствовал о его освобождении из СИЗО. В то же время, по его словам, внутренняя проверка показала, что Никандров, под контролем которого находилось дело Кочуйкова, допустил ряд нарушений при работе над ним, в частности, сорвал сроки расследования и надзора.

После этих показаний Александра Дрыманова судья попросил удалиться прессу из зала - дальше слушания прошли в закрытом режиме.

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