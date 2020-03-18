Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса

За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.

Наибольшее число летальных исходов, как пояснил глава Департамента Анджело Борелли, зафиксировано в Ломбардии (313 случаев).

Борелли также отметил, что за сутки число заражавшихся увеличилось на 2 648 человек, а количество выздоровевших - на 1084.

В период с 18 по 25 марта пандемия в Италии должна достичь своего пика.