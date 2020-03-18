Эксперты опасаются, что новая концепция по расширенной ответственности производителей превратится только в дополнительный налог, который в конечном итоге ляжет на плечи граждан. При этом будут уничтожены уже сформировавшиеся в течение нескольких лет способы и методы утилизации отходов.

Проект концепции минприроды уже собираются направить на утверждение в правительство. Об этом заявил на "круглом столе" директор департамента госполитики в сфере обращения с отходами. По его словам, сейчас у производителя есть четыре способа расширить свою ответственность. Организовать собственное утилизационное производство, заключить договор с теми, кто будет утилизировать отходы, войти в ассоциацию, которая занимается утилизацией, или заплатить экологический сбор. В новой концепции только два пути: создать собственное производство по утилизации или заплатить экосбор.

Но как отметили сами представители различных ассоциаций, большинство крупнейших производителей несколько лет назад решили объединить свои усилия по утилизации того, что они производят. И создали для этого именно эти ассоциации. Объясним на примере производства шин. Большинство этих резиновых изделий восстановить нельзя. Их можно только утилизировать. Но производство шин у одного производителя - одно. Допустим, оно находится под Санкт-Петербургом. А шины продаются по всей России вплоть до Камчатки. То есть он должен их собрать и свезти под Северную столицу, чтобы там переработать? Конечно, так не делается. Поэтому шинники объединились в ассоциацию, которая заключает договоры с утилизаторами, организует сбор шин по всей стране и перерабатывает их.

Но если концепция будет принята в том виде, в котором есть, то эти ассоциации просто перестанут работать. А у производителя пропадет всякая ответственность. Не только расширенная. Те же производители шин будут платить в бюджет экосбор, который потом будет как-то и между кем-то распределяться.

По мнению шинников, стоимость их изделий в результате вырастет минимум на 7 процентов

Один такой сбор все автомобилисты прекрасно знают - это сбор на утилизацию, который взимается с любой машины, произведенной у нас или ввезенной в Россию. Куда уходят эти деньги - неизвестно никому. А это более 400 миллиардов рублей.

По мнению шинников, стоимость их изделий в результате вырастет минимум на 7 процентов. Но в машине еще есть масла, есть аккумулятор. Все это тоже требует соответствующей утилизации. А значит производители всего этого также будут выплачивать экосбор. В итоге вырастет стоимость машин и их обслуживание.