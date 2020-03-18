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18.03.2020 19:27
Рубрика: Легковые авто

Доплати за утилизацию

Новое видение ответственности производителей может привести к увеличению стоимости машин
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 59 (8113)
Эксперты опасаются, что новая концепция по расширенной ответственности производителей превратится только в дополнительный налог, который в конечном итоге ляжет на плечи граждан. При этом будут уничтожены уже сформировавшиеся в течение нескольких лет способы и методы утилизации отходов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект концепции минприроды уже собираются направить на утверждение в правительство. Об этом заявил на "круглом столе" директор департамента госполитики в сфере обращения с отходами. По его словам, сейчас у производителя есть четыре способа расширить свою ответственность. Организовать собственное утилизационное производство, заключить договор с теми, кто будет утилизировать отходы, войти в ассоциацию, которая занимается утилизацией, или заплатить экологический сбор. В новой концепции только два пути: создать собственное производство по утилизации или заплатить экосбор.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
В России стали производить меньше автомобилей

Но как отметили сами представители различных ассоциаций, большинство крупнейших производителей несколько лет назад решили объединить свои усилия по утилизации того, что они производят. И создали для этого именно эти ассоциации. Объясним на примере производства шин. Большинство этих резиновых изделий восстановить нельзя. Их можно только утилизировать. Но производство шин у одного производителя - одно. Допустим, оно находится под Санкт-Петербургом. А шины продаются по всей России вплоть до Камчатки. То есть он должен их собрать и свезти под Северную столицу, чтобы там переработать? Конечно, так не делается. Поэтому шинники объединились в ассоциацию, которая заключает договоры с утилизаторами, организует сбор шин по всей стране и перерабатывает их.

Но если концепция будет принята в том виде, в котором есть, то эти ассоциации просто перестанут работать. А у производителя пропадет всякая ответственность. Не только расширенная. Те же производители шин будут платить в бюджет экосбор, который потом будет как-то и между кем-то распределяться.

По мнению шинников, стоимость их изделий в результате вырастет минимум на 7 процентов

Один такой сбор все автомобилисты прекрасно знают - это сбор на утилизацию, который взимается с любой машины, произведенной у нас или ввезенной в Россию. Куда уходят эти деньги - неизвестно никому. А это более 400 миллиардов рублей.

По мнению шинников, стоимость их изделий в результате вырастет минимум на 7 процентов. Но в машине еще есть масла, есть аккумулятор. Все это тоже требует соответствующей утилизации. А значит производители всего этого также будут выплачивать экосбор. В итоге вырастет стоимость машин и их обслуживание.