Постановление правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V)", на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до 30 апреля 2020 года.";

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).";

3) в подпункте 1 пункта 3 слова ", а также от посещения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий" исключить;

4) пункт 7 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







