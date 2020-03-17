Четвертая заболевшая коронавирусом калининградка вернулась из Польши

В Калининградской области зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Обе заболевшие - женщины. Первая недавно вернулась из Польши и заразила вторую пациентку.

По информации регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, болезнь у калининградок протекает в легкой форме. Их жизни ничего не угрожает. Женщин госпитализировали, они находятся в изолированных боксах.

Сейчас в регионе официально подтвердились пять случаев заражения COVID-19. Первая пациентка вернулась из Италии и заразила вторую пациентку, свою мать. Третьей стала женщина, которая провела мартовские праздники в Германии.

Сегодня, 17 марта, в регионе ввели режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, в которых участвуют более 300 человек. Свободное посещение в школах и детских садах действует с 16 марта. Кроме того, поездки детей из Калининграда в Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург и другие российские города в рамках программы "Мы россияне", запланированные на предстоящие весенние каникулы, перенесли на лето. Мероприятия патриотического проекта "Поезд памяти" перенесли на осень.