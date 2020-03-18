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18.03.2020 15:01
Рубрика: Экономика

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей, доллар - 78 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля снова снижается на торгах в среду, следует из данных Московской биржи. Так, он второй раз за день превысил отметку 78 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На 14.33 мск курс доллара составлял почти 78,3 рубля, курс евро приближался к 86 рублям. На открытии торгов в среду курс доллара взлетал на максимуме до отметки 79,22 рубля, чего не было с начала 2016 года. Курс евро поднимался до 86,05 рубля. Индексы МосБиржи и РТС снижались более чем на 4% и на 8% соответственно.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Курс российской валюты снижается из-за продолжения падения цен на нефть и опасений инвесторов по поводу коронавируса. По данным биржи ICE, баррель нефти марки Brent в среду днем дешевел более чем на 3,5% и опускался ниже 28 долларов.

Ситуация на глобальных площадках останется весьма неопределенной, а риски еще одной панической волны распродаж по-прежнему являются повышенными, считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. По их мнению, пока распространение коронавируса не удастся взять под контроль, настроения на рынках останутся негативными.

По прогнозу Жирнова и Евдокимовой, при цене нефти в диапазоне 20-30 долларов за баррель курс рубля может находиться в диапазоне 75-82 рубля за доллар и 83-90 рублей за евро. При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности, отмечают они.

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