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18.03.2020 15:30
Рубрика: Российский автопром

Lada 4x4 получила "злую" версию

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.lada4x4.net Фото: www.lada4x4.net
Фото: www.lada4x4.net

Тольяттинская компания "ВИС-Авто" начала выпуск Lada 4x4 с бортовой платформой и шинами низкого давления. Новая версия полноприводной модели построена на основе пикапа с индексом ВИС-23461.

Фото: www.facebook.com/david.s.chambers.3
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По техническим характеристикам и уровню оснащения снегоболотоход-пикап аналогичен стандартному исполнению пикапов для тяжёлых грунтовых дорог, где применяется несущая конструкция кузова. К обычному пикапу установили шины низкого давления и бортовые редукторы.

Независимая пружинная подвеска, блокировка дифференциала, редукторы и мосты позаимствованы от Lada 4x4 Bronto. Пикап оснащается стандартным 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л.с. и агрегатируется пятиступенчатой механической коробкой передач. С таким внедорожным арсеналом Lada 4x4 в кузове пикап стала ещё проходимее.

Фото: www.lada4x4.net

Снегоболотоход-пикап имеет салон старого образца, но скоро он будет идентичен обновленной Lada 4х4. Модель получит новую переднюю панель с комбинацией приборов от Lada Priora, вместительный перчаточный ящик, современную систему отопления и вентиляцию. Помимо этого, внедорожник обзаведется более комфортными сиденьями с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, а также формованным потолком с системой ЭРА-ГЛОНАСС и новой обивкой стоек лобового стекла.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как отмечает "Официальный Лада Клуб", новая модификация пока собственного названия не получила. Версия рассчитана для эксплуатации в жестких условиях. В отличие от известного снегоболотохода Lada 4x4 "Марш", пикап не способен плавать и может передвигаться исключительно по легкой топи.

Напомним, "ВИС-Авто" является дочерним предприятием АвтоВАЗа и специализируется на мелкосерийном производстве полурамных пикапов на шасси автомобилей Lada Granta и Lada 4x4.

Фото: www.lada4x4.net
#Lada