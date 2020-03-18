Lada 4x4 получила "злую" версию

Тольяттинская компания "ВИС-Авто" начала выпуск Lada 4x4 с бортовой платформой и шинами низкого давления. Новая версия полноприводной модели построена на основе пикапа с индексом ВИС-23461.

По техническим характеристикам и уровню оснащения снегоболотоход-пикап аналогичен стандартному исполнению пикапов для тяжёлых грунтовых дорог, где применяется несущая конструкция кузова. К обычному пикапу установили шины низкого давления и бортовые редукторы.

Независимая пружинная подвеска, блокировка дифференциала, редукторы и мосты позаимствованы от Lada 4x4 Bronto. Пикап оснащается стандартным 1,7-литровым "атмосферником" мощностью 83 л.с. и агрегатируется пятиступенчатой механической коробкой передач. С таким внедорожным арсеналом Lada 4x4 в кузове пикап стала ещё проходимее.

Фото: www.lada4x4.net

Снегоболотоход-пикап имеет салон старого образца, но скоро он будет идентичен обновленной Lada 4х4. Модель получит новую переднюю панель с комбинацией приборов от Lada Priora, вместительный перчаточный ящик, современную систему отопления и вентиляцию. Помимо этого, внедорожник обзаведется более комфортными сиденьями с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, а также формованным потолком с системой ЭРА-ГЛОНАСС и новой обивкой стоек лобового стекла.

Как отмечает "Официальный Лада Клуб", новая модификация пока собственного названия не получила. Версия рассчитана для эксплуатации в жестких условиях. В отличие от известного снегоболотохода Lada 4x4 "Марш", пикап не способен плавать и может передвигаться исключительно по легкой топи.

Напомним, "ВИС-Авто" является дочерним предприятием АвтоВАЗа и специализируется на мелкосерийном производстве полурамных пикапов на шасси автомобилей Lada Granta и Lada 4x4.