Мэттью МакКонахи о коронавирусе: Не будем становиться параноиками

Американский актер Мэттью МакКонахи, который не нуждается в дополнительном представлении, опубликовал в своем Twitter-аккаунте обращение со оптимистичными словами в связи с эпидемией коронавируса.

because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

"Берегите себя и своих близких в эти безумные времена пандемии. Давайте не будем становиться параноиками. Лучше проявим должную осмотрительность и примем все меры предосторожности", - начал свою речь МакКонахи.

"У нашего общего врага нет лица, расы, ориентации, веры и политических взглядов. И я думаю, что это враг, которого мы хотим победить. И мы сделаем это", - сказал оскароносный актер.

"Красный свет непременно изменится на зеленый. И я верю, что мы вместе изменим цвет на зеленый с помощью ценностей, которые можем заложить уже сейчас: справедливость, доброта, ответственность, стойкость, уважение и храбрость. И когда мы наконец выберемся из этого кризиса, вся эта пандемия может сделает нас такими сплочёнными, какими мы уже не были долгое время", - такими словами он выразил надежду на светлое будущее.

"Продолжайте жить", - резюмировал сказанное Мэттью МакКонахи.