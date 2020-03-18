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18.03.2020 21:06
Рубрика: Культура

Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии

Текст: Александр Алексеев
Наверняка, Илье Прусикину со-товарищи было обидно, что их песня Uno, собравшая в видеоформате 33 миллиона просмотров (в разы больше всех других!), так и не выиграет "Евровидение"-2020. Но Little Big постарались скрыть огорчение от того, что конкурс в Роттердаме отменен
Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
О чем песня Uno группы Little Big

На своей странице ВКонтакте участники Little Big написали сдержанно и с пониманием ситуации:

- Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей - спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!

И, главное, что российские Little Big стали еще популярнее в Европе. Значит, когда пандемия закончится, они поедут в свой запланированный европейский тур (перенесенный из-за участия в конкурсе) с еще большим размахом.

Хотя, конечно, и выиграть в Роттердаме-2020 им очень хотелось! Да и было вполне по силам…

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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