Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии

На своей странице ВКонтакте участники Little Big написали сдержанно и с пониманием ситуации:

- Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей - спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!

И, главное, что российские Little Big стали еще популярнее в Европе. Значит, когда пандемия закончится, они поедут в свой запланированный европейский тур (перенесенный из-за участия в конкурсе) с еще большим размахом.

Хотя, конечно, и выиграть в Роттердаме-2020 им очень хотелось! Да и было вполне по силам…