МВД предлагает добавить в Правила дорожного движения новый знак. Он должен будет предупреждать водителей о местах установки камер фотовидеофиксации нарушений. Причем устанавливать его придется не только там, где функционируют стационарные комплексы, но и на тех участках, где установлены передвижные камеры. То есть предупреждать водителя о любой камере. Засад на дорогах быть не должно.

Соответствующие поправки в правила размещены на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Сейчас для предупреждения водителей о камерах существует только информационная табличка. Но вот беда, самостоятельное ее применение нормативные акты не предусматривают. Она должна быть установлена непосредственно под тем или иным знаком. Но иногда на загородных дорогах нет никаких знаков, а камеру нужно поставить. До сих пор некоторые местные власти и вовсе игнорировали необходимость предупреждать водителя о том, что впереди стоит камера. После того как сложилась судебная практика по отмене штрафов за то, что водитель не был извещен о камере, политика начала меняться, но проблема осталась.

В некоторых регионах даже стали перед передвижными комплексами устанавливать таблички без всяких знаков.

Есть еще одна проблема. Камеры у нас теперь многофункциональные, то есть фиксируют не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, движение по обочине, выезд на разделительную и встречную полосы и прочее. Поэтому табличка, предупреждающая о камере, размещенная под знаком ограничения скорости, по сути вводит водителя в заблуждение. Она не предупреждает о других нарушениях, которые выявляет камера.

Поэтому и решили разработать самостоятельный знак. Правда, самого изображения этого знака пока еще нет. Предполагается, что это будет информационный знак. Некое изображение камеры на синем фоне. Как, например, сообщают о месте для парковки или месте для разворота.

В поправках прописано, что знак должен быть установлен в местах работы не только стационарных, но и передвижных комплексов. В населенных пунктах он должен устанавливаться заблаговременно до зоны контроля камеры. Вне населенных пунктов - на расстоянии не менее 150-300 метров до зоны контроля.

Эти же поправки в Правила дорожного движения закрепляют новый ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения". В замен устаревшего ГОСТ Р 52289-2004.

В пояснительной записке разработчики напоминают, что Правилами устанавливается требование о том, что другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им. То есть получается, что, признав обязательным только этот ГОСТ, Правила запрещают пользоваться другими. Напомним, не столь давно у нас стал стандартом ГОСТ на экспериментальные знаки. Он предполагает использование знаков уменьшенного размера. А также некоторых знаков, вовсе противоречащих правилам. Так вот согласно этим поправкам применение таких экспериментальных знаков становится незаконным. Или только при условии проведения эксперимента, без наложения наказания за их нарушения на водителей.