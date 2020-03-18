Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.03.2020 19:45
Рубрика: Легковые авто

Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volvo Фото: Пресс-служба Volvo
Фото: Пресс-служба Volvo

Volvo Cars остановила работу предприятия в бельгийском Генте из-за пандемии коронавируса.

По сообщению Reuters, предприятие закрыто на неопределенный срок. Как уточняется, фактически работы были остановлены еще 17 марта, но официальное объявление последовало на следующий день. Сборочное производство Volvo в Малайзии также закрыто.

В то же время головное предприятие Volvo Cars в шведском Гетеборге и новый завод компании в Риджвилле в Южной Каролине продолжают работу.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Дилеры Volvo проболтались о двух новинках: большом XC100 и кросс-купе C40

Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии. На бельгийском предприятии Volvo Cars выпускались кроссоверы Volvo XC40 и XC60.

Кстати, Toyota из-за пандемии коронавируса останавливает конвейеры в Европе, включая британский завод в Бернастоне и турецкое предприятие в Сакарье. BMW также сворачивает производство автомобилей в Европе и Южной Африке на четыре недели, до 19 апреля.

Ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen AG, Daimler, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group, а также Renault.

Наконец, как уже писала "РГ", сегодня в результате забастовки рабочих, занятых на конвейере завода Mercedes-Benz в Виктория-Гайстейс (север Испании), предприятие пришлось остановить.

Geely Atlas Pro едет в Россию с турбомотором Volvo и 4х4
Volvo объединится с Geely в одну компанию
#Volvo