Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии

Volvo Cars остановила работу предприятия в бельгийском Генте из-за пандемии коронавируса.

По сообщению Reuters, предприятие закрыто на неопределенный срок. Как уточняется, фактически работы были остановлены еще 17 марта, но официальное объявление последовало на следующий день. Сборочное производство Volvo в Малайзии также закрыто.

В то же время головное предприятие Volvo Cars в шведском Гетеборге и новый завод компании в Риджвилле в Южной Каролине продолжают работу.

Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии. На бельгийском предприятии Volvo Cars выпускались кроссоверы Volvo XC40 и XC60.

Кстати, Toyota из-за пандемии коронавируса останавливает конвейеры в Европе, включая британский завод в Бернастоне и турецкое предприятие в Сакарье. BMW также сворачивает производство автомобилей в Европе и Южной Африке на четыре недели, до 19 апреля.

Ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen AG, Daimler, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group, а также Renault.

Наконец, как уже писала "РГ", сегодня в результате забастовки рабочих, занятых на конвейере завода Mercedes-Benz в Виктория-Гайстейс (север Испании), предприятие пришлось остановить.