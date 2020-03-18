Песков пояснил указ президента по дате всенародного голосования

В Кремле пояснили, в каком случае всенародное голосование по поправке к Конституции могут перенести на более поздний срок - если участие в нем будет нести угрозу для здоровья в связи с коронавирусом.

Напомним, что 17 марта глава государства подписал указ о назначении голосования на 22 апреля.

"Если ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может. И тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуацию с коронавирусом объективно оценят специалисты по мере ее развития. Президент это делать не может и не должен, при этом окончательное решение будет за ним. "Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация проводить голосование или нет", - пояснил Песков.

Есть разные прогнозы развития ситуации. "Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными", - сказал пресс-секретарь главы государства. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией, так и поступил президент, подписывая указ с известной и твердой оговоркой, заключил он.