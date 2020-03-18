Porsche установит в спорткарах сиденья для космонавтов

В портфолио Porsche появились автомобильные кресла, произведенные с использованием технологии 3D-печати. Эта новация обеспечит максимальную персонификацию автомобиля. Иными словами, клиенты получат спорткары с сиденьями, выполненными с учетом их анатомических особенностей.

В основе фирменных кресел лежит стандартная архитектура, на которую монтируется основание из вспененного полипропилена, изготовленного с помощью 3D-печати. Используемый полипропиленовый материал воздухопроницаем и снабжен обивкой из синтетического материала Racetex. Покупатели также смогут заказать нужную им степень жесткости таких сидений. Предлагается три варианта - мягкий, средний и жесткий.

Напомним, что похожая технология уже давно реализуется в автоспорте, а также в космонавтике. В последнем случае используется так называемое кресло-ложемент, разработанное для минимизации высоких перегрузок, которые испытывает космонавт при запуске и посадке. Такие кресла всегда изготавливается индивидуально для конкретного космонавта.

Porsche планирует выпустить первую партию инновационных "ковшей" к маю 2020 года. Речь идет о 40 креслах, выполненных по 3D-технологии. Эти сиденья будут оснащаться шеститочечными ремнями безопасности. Новинки будут предложены владельцам спорткаров семейств Porsche 718 и 911, участвующих в европейских гоночных чемпионатах.

Эти автомобили станут своего рода тестовой площадкой. На основе отзывов пилотов будут произведены соответствующие доработки, в середине 2021 года 3D-сиденья поступят в продажу. Причем их планируется устанавливать в том числе и на гражданские модели Porsche, не занятые в спорте.