Белгородку выписали из больницы после лечения от коронавируса

Жительница Белгородской области, госпитализированная в подмосковную клинику с коронавирусом 8 марта, выписана.

Об этом на брифинге сообщила представитель департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Ирина Николаева.

Также к обычной жизни вернулись еще 14 человек: это люди, контактировавшие с заболевшей. Ирина Николаева подчеркнула, что ни у кого из них не был обнаружен коронавирус, в том числе отрицательными оказались результаты анализов родителей девушки, которые вместе с ней путешествовали по Италии.

В настоящее время 70 белгородцев, вернувшихся из стран дальнего зарубежья, остаются дома в режиме самоизоляции. Все они наблюдаются семейными врачами.

По словам Николаевой, группа риска - люди старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение вирусного заболевания - тоже будут наблюдаться врачами. Все семейные доктора уже оповещены о такой необходимости. В качестве подкрепления к этой работе приступят и студенты-медики последних курсов.