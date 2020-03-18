Более 85% музеев признают необходимость цифровой трансформации

Более 85% музеев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области признают необходимость цифровой трансформации, говорится в совместном исследовании Microsoft и TAdviser. 20% участников исследования уже активно реализуют стратегию, а 43% только планируют это сделать. Основным приоритетом является создание цифровых возможностей для посетителей.

Как сообщают эксперты, в фокусе находится интерактивное взаимодействие с клиентами не только во время посещения выставки, но и через онлайн-форматы. "Цифровизация затрагивает различные сферы нашей жизни. Современная аудитория, особенно молодежь, ориентирована на интерактивный и более персонализированный контент, и это меняет подходы к восприятию произведений искусства и способы их представления. Музеи учатся взаимодействовать с посетителями по-новому в онлайн- и офлайн-пространстве, используя технологии и высококвалифицированные кадры в области IT", - отмечает Александр Лавров, эксперт в виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR).

В качестве инструмента для цифровизации музейных процессов большинство опрошенных уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют это делать (53%). В 2020 году более трети респондентов готовы внедрять AR/VR для различного рода задач. Достаточно широко используются и облачные технологии.