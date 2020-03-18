Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции ярославские театры отменили спектакли.

С 17 марта отменены все спектакли и мероприятия для посетителей академического театра имени Федора Волкова, сообщается на сайте театра. Продажа билетов временно приостановлена. Точной информации о дате возобновления спектаклей пока нет - о ней будет сообщено дополнительно.

По той же причине 17 марта на сцене МХАТа имени Горького не состоялся показ спектакля Волковского театра "Земля Эльзы.

Об отмене спектаклей "Маленькая Баба-яга" 18 марта в 10:30 и 14:00 заявил Ярославский ТЮЗ.

Ярославский кукольный театр не покажет постановки, назначенные на 18, 19, 20 и 22 марта. Спектакль "Золотой цыпленок", который планировалось сыграть 22 марта в 12:00, переносится на 24 апреля в 16:00. Проданные билеты на него будут действительны. А спектакль "Что за прелесть эти сказки", назначенный на 22 марта в 15:00, отменяется совсем.

Зрители, купившие билеты, могут обратиться за возвратом средств в кассы театра. Возврат средств за билеты, приобретенные онлайн, произойдет автоматически.