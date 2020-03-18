Новости

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека 04:40
В Приамурье адвоката и следователя осудили за взятку 04:33
На Сахалине пристава-исполнителя обвинили во взяточничестве 04:33
Венесуэла приостановила авиасообщение с другими странами 04:21
Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок 04:19
Глава департамента ветеринарии Якутии уволен после скандала 04:08
Экс-заведующая магаданским детсадом сбежала в Сочи, украв миллион 03:58
Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах 03:45
Байден одержал уверенную победу на праймериз в штате Флорида 03:23
Австралийцам запретили выезжать из страны 02:50
Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию 02:20
Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до двух человек 01:46
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 01:25
Иммунологи предложили лечить коронавирус антителами переболевших 17.03.2020
В Черногории зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом 17.03.2020
В Сербии введен "комендантский час" для противодействия коронавирусу 17.03.2020
На фестивале огня в Иране пострадали 470 человек и двое погибли 17.03.2020
В Саранске возле школы обнаружили труп младенца 17.03.2020
Минобрнауки приостанавливает все проверки своих вузов 17.03.2020
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом 17.03.2020
Трейлер: все проекты HBO, которые помогут нам переждать пандемию 17.03.2020
Моногородам помогут субсидиями на социальные объекты 17.03.2020
Премьеру "Черной Вдовы" отменили из-за коронавируса 17.03.2020
Володин о Гагариной: Она была надежным тылом для супруга 17.03.2020
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель 17.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 04:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок

Текст: Дина Непомнящая

На совещании, посвященном мерам по предупреждению распространения коронавируса в Хабаровске, приняли решение организовать на территории базы "Горные ключи" карантинный блок для людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Хабаровском крае опровергли данные о первом случае коронавируса

Пока таких случаев ни в краевой столице, ни в целом в регионе не выявлено. Но нужно сработать на опережение и заранее подготовить помещение.

"В кратчайшие сроки необходимо там организовать помещения по всем требованиям к обсервации, завезти со складов ГО и ЧС кровати, постельные принадлежности, средства личной гигиены, решить вопрос с питанием", - дал распоряжения мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В качестве мер профилактики градоначальник также велел усилить санобработку общественного транспорта. А, чтобы избежать необоснованного повышения стоимости продуктов в торговых сетях, вести постоянный мониторинг цен.

Напомним, что из-за риска распространения коронавируса несколько университетов, техникумов и колледжей региона перешли на дистанционное обучение. Школьники пока продолжают заниматься в обычном режиме. С 23 марта у них начнутся каникулы. В этот период в крае планируют ограничить проведение массовых мероприятий, под запрет попадут любые акции, число участников которых превышает 500 человек.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель
ЦИК: Подготовка к голосованию по Конституции начнется со дня опубликования указа
Голикова: В РФ зафиксировано 114 зараженных коронавирусом
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента