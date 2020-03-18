Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок

На совещании, посвященном мерам по предупреждению распространения коронавируса в Хабаровске, приняли решение организовать на территории базы "Горные ключи" карантинный блок для людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Пока таких случаев ни в краевой столице, ни в целом в регионе не выявлено. Но нужно сработать на опережение и заранее подготовить помещение.

"В кратчайшие сроки необходимо там организовать помещения по всем требованиям к обсервации, завезти со складов ГО и ЧС кровати, постельные принадлежности, средства личной гигиены, решить вопрос с питанием", - дал распоряжения мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В качестве мер профилактики градоначальник также велел усилить санобработку общественного транспорта. А, чтобы избежать необоснованного повышения стоимости продуктов в торговых сетях, вести постоянный мониторинг цен.

Напомним, что из-за риска распространения коронавируса несколько университетов, техникумов и колледжей региона перешли на дистанционное обучение. Школьники пока продолжают заниматься в обычном режиме. С 23 марта у них начнутся каникулы. В этот период в крае планируют ограничить проведение массовых мероприятий, под запрет попадут любые акции, число участников которых превышает 500 человек.