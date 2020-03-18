Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19

Петербургский онколог, создатель Фонда профилактики рака Илья Фоминцев объявил о начале работы над волонтерским проектом "Просто спросить о COVID-19". Любой житель России сможет в режиме онлайн бесплатно получить врачебную консультацию на тему коронавируса.

Проект аналогичен службе "Просто спросить", которую Фоминцев придумал и запустил около года назад. Идея в том, чтобы помочь человеку, который столкнулся с диагнозом "рак", справиться с паникой, получить ответы на главные вопросы, понять, что делать, найти хорошего врача. Консультируют только специалисты-онкологи, в том числе узкого профиля. Теперь на базе "Просто спросить" появится похожая служба, посвященная коронавирусу.

- Основная проблема с COVID-19 следующая - он неизбежно будет поглощать и без того слабые ресурсы системы здравоохранения и тем самым подставит под удар всех. Инфаркты, инсульты, рак - все это окажется обездоленным. Скорая помощь и участковые уже сейчас с трудом справляется с вызовами на дом по поводу насморка и температуры 37. Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать. А спросить им об их конкретной ситуации толком негде и некого, - говорит Илья Фоминцев. - Все это будет усиливаться многократно в самые ближайшие недели. Снижение нагрузки на систему - прямое спасение жизней.

В течение семи-десяти дней сотрудники Фонда профилактики рака намерены наладить работу нового бесплатного сервиса "Просто спросить о COVID-19". Отвечать на самые распространенные вопросы будет чат-бот. Более предметно обратившихся проконсультируют врачи-волонтеры, которых в постоянном режиме будут обучать лучшие инфекционисты Петербурга и Москвы. Кроме того, посредством этого сервиса будут организовываться вебинары и лекции для врачей.

- Все это потребует авральных усилий, но ситуация на самом деле вполне исправима. Просто нужно начать кооперироваться и делать что-то по-настоящему вместе, - заключает Илья Фоминцев. - Лишней помощь общества тут не будет. Кто со мной? Присоединяйтесь!

На призыв врача откликнулись уже десятки человек. Свою помощь предлагают переводчики, профпатологи, инфекционисты, онкологи, программисты и просто волонтеры. В том числе - из других стран.