Новости

Под Смоленском пропала женщина с трехлетним сыном 10:51
ЗАГСы Москвы призвали на время самоизоляции перенести церемонии 10:48
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке 10:47
В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров 10:45
"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай 10:37
Совбез ООН отложил все заседания из-за коронавируса 10:33
Комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы 10:32
Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса 10:31
ЦОДД дезинфицирует свои автомобили перед выездом в город 10:27
Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии 10:11
Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19 10:06
Ярославские театры отменили спектакли 10:02
Видео: легковушки на эвакуатор грузят стопкой, одна на другую 10:00
В Мурманске нашли сбежавшего из карантина по коронавирусу моряка 09:59
В Казани задержали замминистра МЧС Татарстана 09:58
Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус 09:51
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности 09:38
Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну 09:31
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова 09:20
Porsche установит в спорткарах сиденья для космонавтов 09:20
В лесу под Курганом из деревьев создадут геоглиф "75 лет Победы" 09:12
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения 09:04
В Хакасии при попытке бегства погиб пациент психбольницы 09:00
Крымчане отметят шесть лет воссоединения с Россией 08:56
"Аэрофлот", "Победа" и S7 не могут вернуть граждан РФ из Черногории 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургский онколог, создатель Фонда профилактики рака Илья Фоминцев объявил о начале работы над волонтерским проектом "Просто спросить о COVID-19". Любой житель России сможет в режиме онлайн бесплатно получить врачебную консультацию на тему коронавируса.

Проект аналогичен службе "Просто спросить", которую Фоминцев придумал и запустил около года назад. Идея в том, чтобы помочь человеку, который столкнулся с диагнозом "рак", справиться с паникой, получить ответы на главные вопросы, понять, что делать, найти хорошего врача. Консультируют только специалисты-онкологи, в том числе узкого профиля. Теперь на базе "Просто спросить" появится похожая служба, посвященная коронавирусу.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

- Основная проблема с COVID-19 следующая - он неизбежно будет поглощать и без того слабые ресурсы системы здравоохранения и тем самым подставит под удар всех. Инфаркты, инсульты, рак - все это окажется обездоленным. Скорая помощь и участковые уже сейчас с трудом справляется с вызовами на дом по поводу насморка и температуры 37. Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать. А спросить им об их конкретной ситуации толком негде и некого, - говорит Илья Фоминцев. - Все это будет усиливаться многократно в самые ближайшие недели. Снижение нагрузки на систему - прямое спасение жизней.

В течение семи-десяти дней сотрудники Фонда профилактики рака намерены наладить работу нового бесплатного сервиса "Просто спросить о COVID-19". Отвечать на самые распространенные вопросы будет чат-бот. Более предметно обратившихся проконсультируют врачи-волонтеры, которых в постоянном режиме будут обучать лучшие инфекционисты Петербурга и Москвы. Кроме того, посредством этого сервиса будут организовываться вебинары и лекции для врачей.

- Все это потребует авральных усилий, но ситуация на самом деле вполне исправима. Просто нужно начать кооперироваться и делать что-то по-настоящему вместе, - заключает Илья Фоминцев. - Лишней помощь общества тут не будет. Кто со мной? Присоединяйтесь!

На призыв врача откликнулись уже десятки человек. Свою помощь предлагают переводчики, профпатологи, инфекционисты, онкологи, программисты и просто волонтеры. В том числе - из других стран.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперативный штаб опровергает слухи: Москва не закрывается
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В МГУ готовы за три месяца создать вакцину от COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически