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18.03.2020 10:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Маэстро и казачий хор

Знаменитый коллектив подготовил представления в честь Виктора Захарченко
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 58(8112)
В Краснодаре на 22, 23 и 24 марта запланировано проведение трех больших концертов Кубанского государственного казачьего хора. Они приурочены к двум датам: ко дню рождения своего руководителя народного артиста России и Украины Виктора Захарченко и к юбилею его творческой деятельности.
Виктор Захарченко: История нашего хора является частью музыкальной истории России. Фото: Владимир Аносов/РГ Виктор Захарченко: История нашего хора является частью музыкальной истории России. Фото: Владимир Аносов/РГ
Виктор Захарченко: История нашего хора является частью музыкальной истории России. Фото: Владимир Аносов/РГ

22 марта "казачьему маэстро", как Виктора Гавриловича называют на Кубани, исполнится 82 года. 45 из них он возглавляет легендарный коллектив, которому в следующем году будет 210 лет. А сейчас Захарченко работает над летописью Кубанского казачьего хора. Он нашел нигде не опубликованные исторические документы времен эмиграции, которые войдут в 18-томное собрание сочинений. Уже опубликованы девять из 18 запланированных томов: все они переданы в библиотеки края.

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Информация об этом прозвучала на пресс-конференции для журналистов, куда Виктор Гаврилович пришел после очередной репетиции и сразу извинился за немного осипший голос. А по поводу 45-летнего юбилея руководства хором заметил:

- Это не будет сугубо мой юбилей (Захарченко возглавляет хор с 14 октября 1974 года). Именно в этот важный отрезок времени мы соединили искусственно обрезанную революцией историю Кубанского войскового певческого хора с современностью. По существу, произошло воссоединение различных поколений, реставрация того, что было до нас и вот уже 45 лет со мной. Мы побывали с концертами на всех континентах. Хочется, чтобы историю уникального коллектива знали как можно больше людей, ведь она является частью музыкальной истории России.

"Ни разу не видела, чтобы на каком-либо концерте столько людей одновременно вытирали слезы..."

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям обновлены музейные экспозиции в Доме Кубанского казачьего хора. 45 лет его истории, связанные с Захарченко, отмечены выдающимися достижениями: коллектив получил звание академического, награжден орденами Дружбы народов и Дмитрия Донского, а главное - получил мировую известность и стал визитной карточкой Кубани и всей России. Его выступления всегда подарок для зрителей, тем более когда они приурочены к памятным датам, как сейчас: с февраля по май хор проводит по городам и станицам края серию концертов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них звучат песни о подвиге наших предков: "Есть на Волге утес", "Курганы", "Однополчане", "Казаки в Берлине", "Катюша" и "В путь-дорожку дальнюю". В программе также яркие вокально- хореографические композиции.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Три предстоящих больших концерта, приуроченных ко дню рождения маэстро и 45-летию его руководства Кубанским казачьим хором, пройдут с участием именитых гостей. Так, специально из-за рубежа приедет княгиня Ольга Куликовская-Романова.

- Программа постоянно меняется, хочется показать и солистов, и премьеры песен, - сказал Виктор Захарченко. - Одно могу сказать: приходите - и вы точно будете плакать. В одной столичной газете после нашего недавнего концерта в Кремле журналист написала: "Ни разу не видела, чтобы на каком-либо концерте столько людей одновременно вытирали слезы..." Я считаю, что это слезы очищения. И если мы, хор, вызываем их - это что-нибудь да значит!

Досье "РГ"

Виктор Захарченко - народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Крыма, дважды лауреат Государственной премии России, дважды Герой труда Кубани, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, профессор, композитор, обладатель множества наград.

Маэстро является членом Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, членом Патриаршего Совета по культуре.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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