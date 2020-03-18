Путин поддержал идею передать танки Т-34 в города-герои

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя поддержал предложение направить танки времен Великой Отечественной войны Т-34 в города-герои, чтобы эта техника могла участвовать в парадах Победы.

В ходе встречи общественники рассказали главе государства, что в прошлом году 30 исправных танков Т-34 были переданы России Лаосом.

"Безусловно, Т-34 - один из наиболее известных, знаковых и ярких символов победы в Великой Отечественной войне", - согласился президент. Он назвал "замечательной" идею передать Т-34 в музеи городов-героев для пополнения экспозиций и участия в парадах Победы . "Попробуем ее реализовать", - сказал президент.