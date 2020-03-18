В Госдуме предложили объявить выходным 18 марта

В России может появиться новый нерабочий праздничный день 18 марта - в честь воссоединения Крыма с Россией.

С предложением на эту тему выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов совместно с коллегами по фракции. Предложение было направлено в правительство для получения официального заключения.

Авторы инициативы напоминают, что 18 марта 2014 года Крым подписал договор о воссоединении с Россией.

- Прошедшее с той даты время показало, что Республика Крым в тот день по-настоящему вернулась в родную гавань, на Родину, - отметил Миронов. - На сегодняшний день Крым является одним из символов возрождения нашей страны и показательным примером прямой демократии целого народа, самостоятельно избравшего свой исторический путь.

Он отметил, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь полностью вошли в правовую систему и систему государственного устройства России.