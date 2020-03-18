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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму многодетный отец получил срок за смертельное для ребенка ДТП

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю

Джанкойский районный суд приговорил жителя села Ястребцы к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение правил дорожного движения, в результате чего в дорожной аварии погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Такой приговор по статье 264 УК РФ судья вынес с учетом того, что на иждивении у сельчанина шестеро детей и отец-инвалид.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Следствие установило, что 11 ноября 2019 года виновник ДТП с другом и соседкой праздновал рождения своего шестого ребенка. Потом, не имея водительских прав, он сел за руль ВАЗ-21063 для поездки за картошкой. Попутчиками стали участники застолья и дочка соседки.

- Все взрослые были пьяны, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - У сидевший рядом с водителем на переднем сидении женщины на руках была двухлетняя дочка, не пристегнутая ремнем безопасности. Компания отправилась на поле за картошкой, а на обратном пути, на грунтовой дороге Яркое - Ястребцы, водитель превысил допустимую скорость - и автомобиль вынесло в кювет. Ребенок вылетел из машины через лобовое стекло и от полученных травм скончался.

Водитель вместе с приятелем скрылись, оставив тело девочки на месте происшествия. А мать ребенка пошла по дороге искать помощи, но ее горю, к сожалению, уже нельзя было помочь.

В короткие сроки полицейские установили местонахождение водителя и задержали его. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Свою вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал полностью.

Как уточнили в пресс-службе Джанкойского районного суда, мать, потерявшая свою малолетнюю дочь, в суде просила не лишать подсудимого свободы. А гражданский иск о взыскании морального вреда не заявляла. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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