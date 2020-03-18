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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шестая весна

В Крыму отметили шестую годовщину воссоединения с Россией
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь) , Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
18 марта жители полуострова отметили шестую годовщину Дня воссоединения с Россией. Ведь именно 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководители Крыма и народный мэр Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Так уж совпало, что накануне в Республике Крым и Севастополе был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому массовые праздничные концерты, что были запланированы на площади Ленина в Симферополе и на площади Нахимова в Севастополе, пришлось отменить. Тем не менее во всех городах полуострова прошли мероприятия, посвященные шестой годовщине воссоединения с Россией.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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День начался с автомотопробега в честь этого исторического события. Колонна стартовала из центра Симферополя. В ее состав вошли участники байкерского клуба "Ночные волки" из разных регионов России, представители самообороны Крыма, Севастополя и Донбасса, а также простые крымчане, решившие выразить единение с участниками событий 2014 года. По улицам проехали более 500 мотоциклов и автомобилей, украшенных российскими триколорами.

По пути к колонне присоединялись новые участники из крымских сел, Бахчисарая, а на Сапун-горе добавилась многочисленная колонна из жителей Севастополя. Участников пробега приветствовали сигналами автомобилей, прохожие махали руками и записывали видео на телефоны.

- Мы каждый год с теплотой вспоминаем события Крымской весны 2014 года: как всей семьей ходили на референдум, как ждали с замиранием сердца, какое решение примут в Москве, - поделилась с "РГ" местная жительница Татьяна Первозвонова.

Во всех городах полуострова прошли мероприятия, посвященные шестой годовщине воссоединения с Россией

По всему Крыму в этот день снова перечисляют грандиозные объекты, построенные за шесть лет в составе России. Это, конечно же, Крымский мост, Балаклавская и Таврическая электростанции, достраиваемая федеральная трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополь. Кстати, в последнем 18 марта тоже открылась выставка в честь Дня воссоединения, подготовленная Дворцом детского и юношеского творчества. 36 экспонатов посвящены Крымской весне и новым архитектурным символам полуострова. Например, макет нового терминала крымской воздушной гавани собран из бисера!

А в Симферополе в республиканской библиотеке имени Ивана Франко открылась выставка работ фотохудожника Юрия Теслева "Шесть лет в родной гавани". В экспозицию, что продлится до конца марта, вошло около 80 работ. По словам мастера, ему особенно дорог цикл фотографий об историческом референдуме 2014 года и многочисленных митингах в городах Крыма, что предшествовали этому событию.

Кстати

В Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и Ялте именно в День воссоединения стартовала акция "Сад памяти", во время которой крымчане высадят более 20 тысяч деревьев в память о героях Великой Отечественной. Тем самым жители полуострова подчеркивают: именно благодаря возвращению в родную гавань они сегодня могут вместе со всеми россиянами чтить память о воинах СССР. В Ялте 33 дерева высадили на Холме Славы в память о крымчанах - Героях Советского Союза, павших в годы войны.

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