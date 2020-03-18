На Урале задержали мужчину, который убил в суде свою жену

Новости

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в первом сериале ivi 13:27
Директору лагеря "Холдоми", где погибли дети, продлили арест 13:26
Государственно-частные проекты в Арктике получат преференции 13:25
Находка в гробнице династии Тан подтвердила 1000-летнюю легенду 13:23
Купили и забыли. На парковке нашли 10 новых внедорожников Ford 13:20
"Ак Барс" предложил завершить сезон КХЛ без определения победителя 13:19
Европейские театры и музеи открыли онлайн-доступ к своим архивам 13:19
В Тюмени готовят к выписке очередных переболевших гаффской болезнью 13:10
Общее собрание РАН из-за коронавируса впервые проведут в режиме видеосвязи 13:09
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности 13:04
Раввин Лазар закрыл синагогу в Марьиной Роще в Москве 13:03
Аршавин хочет уменьшить сумму алиментов для бывшей жены Барановской 13:02
Федеральное Казначейство в 2020 году проверит реализацию шести нацпроектов 13:00
Видео: как строили и испытывали подводную лодку "Князь Владимир" 13:00
ЦИК рекомендовал Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома 12:59
Киев забит транспортными пробками, в городе не хватает масок 12:59
Актриса и певица Сюзи Делер умерла в доме престарелых 12:57
Умер актер из "Крутого Уокера" Стюарт Уитман 12:51
Военнослужащие в тестовом режиме приступили к охране БелАЭС 12:48
У жителя Ивановской области обнаружили коронавирус 12:47
В Петербурге преступная группа задержана за мошенничество с кредитами 12:36
Банк России увеличил валютные интервенции до 5,5 млрд рублей в день 12:36
В Северном Бутове закрыли наркопритон 12:36
Генетики рассказали о факторах, за счет которых самки живут дольше самцов 12:35
В Госдуме осудили заявления о вине РФ в гибели турецких военных в Сирии 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале задержали мужчину, который убил в суде свою жену

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Свердловской области, который сегодня днем убил в суде свою жену, уже найден.

"Подозреваемого в 13.30 по местному времени задержали сотрудники вместе с коллегами из территориального ОВД в подъезде дома, где живет его мать", - сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке
Тверитянин ранил человека из самодельного револьвера

Напомним, мужчина 1983 года рождения пришел в суд для участия в заседании как подозреваемый по статье КоАП "Причинение побоев". Он смертельно ранил супругу, которая проходила потерпевшей по этому делу, и напал пристава, который кинулся на подмогу закричавшей женщине.

По тревоге поднят весь личный состав полиции Первоуральска. В максимально сжатые сроки фигуранта задержали.

"В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и обратиться в суд с ходатайством заключении его под стражу", - говорит пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке
Косачев призвал обнулить мировые санкции из-за COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах