На Урале задержали мужчину, который убил в суде свою жену

Житель Свердловской области, который сегодня днем убил в суде свою жену, уже найден.

"Подозреваемого в 13.30 по местному времени задержали сотрудники вместе с коллегами из территориального ОВД в подъезде дома, где живет его мать", - сообщил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, мужчина 1983 года рождения пришел в суд для участия в заседании как подозреваемый по статье КоАП "Причинение побоев". Он смертельно ранил супругу, которая проходила потерпевшей по этому делу, и напал пристава, который кинулся на подмогу закричавшей женщине.

По тревоге поднят весь личный состав полиции Первоуральска. В максимально сжатые сроки фигуранта задержали.

"В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и обратиться в суд с ходатайством заключении его под стражу", - говорит пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.