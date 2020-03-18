Житель Зауралья обжалует отказ признать создание роботов творчеством

Руководитель шадринской общественной организации обжалует в Верховном суде отказ нижестоящих инстанций признать деятельность техноклуба техническим творчеством, а его самого - творческим работником.

Владимир Бажутин - социально ответственный предприниматель и энтузиаст. Восемь лет назад он создал в Шадринске техноклуб "Робомастер", который сегодня объединяет свыше 200 человек разных возрастов - тех, кому интересны электроника, робототехника, IT. Опытные профессиональные инженеры, пенсионеры, школьники и студенты буквально из подручных средств, порой старых телевизоров и списанной оргтехники, моделируют и собирают умные механизмы: приборы, роботов, прототипы станков с ЧПУ, 3D-принтеры... Подростки получают в клубе начальные конструкторские навыки, а опытные инженеры реализуют сложные технические проекты. Об этом клубе "Российская газета" рассказывала в статье "Робомастер разминает мозги" ("РГ-Неделя" от 14 мая 2019 года).

Развитие технического творчества детей и молодежи стало в последние годы предметом особой заботы властей во многих регионах. "Робомастер" господдержку не получает, занятия проходят бесплатно. Для оптимизации расходов Бажутин обратился в межрайонную ИФНС России №1 по Курганской области с просьбой предоставить ему льготу по налогу на помещение мастерской. На нее в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса имеют право физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность в специально оборудованных помещениях, используемых ими в качестве творческих мастерских. Однако в налоговой Бажутину отказали, отметив, что "Робомастер" находится в том же здании, что и два других предприятия, которыми он руководит. Хотя у мастерской отдельный вход, доказать, что помещение используется исключительно для творческих целей, оказалось невозможно. К тому же право на получение этой льготы необходимо подтвердить справками.

Но главное даже не это. Как указали специалисты налоговой службы, ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признает творческой деятельностью создание культурных ценностей и их интерпретацию, а творческим работником - физлицо, которое эту деятельность осуществляет. К культурным ценностям отнесены художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства и т.п. Таким образом, на упомянутую льготу могут рассчитывать деятели культуры и искусства, состоящие в творческих союзах. При этом термин "техническое творчество" отсутствует и в законе о культуре, и в других актах.

Главная культурная ценность техноклуба, подчеркивают эксперты, не новые механизмы, а создание системы воспитания у молодежи тяги к творческому решению профессиональных задач

- Я, конечно, не поэт и не композитор, а простой инженер, технарь по жизни, - разводит руками Владимир. - Более десяти лет занимаюсь общественной работой в области технического моделирования и робототехники, это стало частью моей жизни. Сам всегда считал эту деятельность творческой и старался вовлечь в нее как можно больше людей, создать систему передачи опыта и навыков молодежи от старшего поколения. И вдруг выясняется, что техническое творчество - вовсе не творчество.

Энтузиаст решил восстановить справедливость и подал в суд иск о признании его творческим работником, а помещение техноклуба - творческой мастерской. По его словам, дело даже не в налоговой льготе (в данном случае речь идет о сумме в 12 199 рублей в год), а в принципе. За поддержкой обратился в городской отдел культуры и региональный департамент образования и науки. Но там тоже сослались на законодательство о культуре. В департаменте еще вспомнили Всемирную конвенцию об авторском праве, Бернскую конвенцию об охране произведений литературы и искусства, Римскую конвенцию об охране прав артистов... В этих документах, увы, тоже нет такого понятия, как техническое творчество, а люди, создающие различные электронные устройства, механизмы, технологии и приборы, к числу творческих работников не причислены.

- Считаем, что термин "техническое творчество" не является неотъемлемой частью и разновидностью термина "творческая деятельность", - сделали вывод чиновники, уточнив, что их позиция носит рекомендательный характер и не может обладать правовыми последствиями.

А вот эксперты Русского космического общества безоговорочно приняли сторону Бажутина. По их мнению, деятельность инженера-энтузиаста безусловно относится к творчеству, ценна не только для членов клуба, но и для всего общества и заслуживает не судебных разбирательств, а всесторонней поддержки со стороны власти. Главная культурная ценность техноклуба, подчеркивают эксперты, - не новые механизмы, а воспитание у молодежи тяги к творческому решению профессиональных задач, формирование широкого кругозора при выборе профессии.

- Примерами общемировых культурных ценностей являются запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет Юрия Гагарина в космос, - напоминает президент Русского космического общества Алексей Гапонов. - Без технического творчества миллионов наших сограждан это было бы невозможно.

Однако, несмотря на "космическую" поддержку, суды Бажутин проиграл. Шадринский районный суд в удовлетворении иска о признании его творческим работником отказал, Курганский областной суд оставил это решение в силе, а кассационная инстанция даже не стала рассматривать. Но шадринский предприниматель решил идти до конца и готовит документы в Верховный суд. Кроме того, он поднял этот вопрос на прошедшем недавно в Кургане форуме Общественной палаты России и предложил общественникам выйти с законодательной инициативой о признании технического творчества.