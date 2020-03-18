Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян

Часть российских туристов вывезут из Черногории сегодня рейсом "Аэрофлота", сообщили в Росавиации.

"В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса "Аэрофлота" для вывоза россиян", - говорится в сообщении, Росавиации, поступившем в редакцию "РГ".

Как отметили в ведомстве, работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза в Россию всех россиян.

Меры для получения необходимых разрешений у официальных властей Черногории на выполнение полетов российских авиакомпаний предпринимаются Росавиацией совместно с МИД России и Минтрансом России.

17 марта стало известно, что несколько российских авиакомпаний не могут получить разрешение властей Черногории на полеты для вывоза россиян. Черногория ввела ограничения на авиасообщение из-за нового коронавируса. В результате в стране осталось более тысячи российских туристов.

В Ростуризме сообщили, что за рубежом сейчас находится около 100 тысяч организованных российских туристов. Для их вывоза организуются чартерные рейсы.