Указ губернатора города Севастополя от 17 марта 2020 года № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Ввести с 22:00 17.03.2020 на территории города Севастополя режим повышенной готовности.

2. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя и органам местного самоуправления города Севастополя запретить до 06.04.2020 проведение на территории города Севастополя:

спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с участием детей;

досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.

Рекомендовать общественным организациям и гражданам города Севастополя воздержаться от проведения мероприятий с участием граждан с числом участников более 50 человек одновременно.

3. Приостановить:

с 17.03.2020 до 06.04.2020 работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

с 19.03.2020 до 06.04.2020 посещение обучающимися образовательных организаций общего, среднего профессионального образования. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

4. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя и органам местного самоуправления города Севастополя сократить количество проводимых служебных мероприятий, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий (числом участников не более 100 человек).

5. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывших на территорию города Севастополя, посещавших страны (территории), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

5.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Департамента здравоохранения города Севастополя по номерам телефона: 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона) или 0-800-5-800-800 (со стационарного телефона) и территориального отдела по городу Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по номеру телефона: +7(978)919-11-28.

5.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью по телефонам "горячей линии" Департамента здравоохранения города Севастополя, указанным в пункте 5.1 настоящего Указа или по телефону 112, с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

5.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

6. Обязать граждан, прибывших на территорию города Севастополя из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств - членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан- Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также из других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

7. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 6 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 6 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

8. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя:

8.1. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

8.2. При поступлении запроса территориального отдела по городу Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего (подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе торговых объектах, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, образовательных и спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

10. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) обеспечить оперативное финансирование заявок главных распорядителей бюджетных средств, связанных с проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).

11. Департаменту здравоохранения города Севастополя (Шеховцов С.Ю.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)".

12. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Севастополю (Кузнецов А.В.) обеспечить взаимодействие с территориальным отделом по городу Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю и лечебными учреждениями города Севастополя по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдению гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

13. Департаменту образования и науки города Севастополя (Богомолова Е.Н.), руководителям высших образовательных учреждений рекомендовать опосредованное обучение, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя (Солопеко А.С.):

14.1. Опубликовать настоящий Указ на официальном сайте Правительства Севастополя.

14.2. Обеспечить информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Севастополя.

15. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы.

16. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







