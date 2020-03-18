Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение"

Популярная телеведущая Кудрявцева прокомментировала отмену песенного конкурса "Евровидение-2020" из-за пандемии коронавируса, бесчинствующего особо ощутимо в странах Европы. Она отметила, что решение оргкомитета шоу не проводить фестиваль "очевидно".

"У наших граждан есть ответственность. Да и не только у наших. Всё сделали абсолютно правильно", - поддержала теледива организаторов смотра в беседе с RT.

Уточнив, что "раз во всём мире объявлена пандемия, необходимо закрывать массовые мероприятия и зрелища для того, чтобы вирус быстрее покинул нашу планету".

Ранее отмену "Евровидения" прокомментировали Little Big, которые должны были представлять на смотре Россию, и певица Пелагея.