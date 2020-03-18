Венесуэла приостановила авиасообщение с другими странами

В рамках введенного 16 марта властями Венесуэлы карантина (в связи с эпидемией коронавируса) полностью приостановлено авиасообщение внутри страны. Кроме того, запрет распространяется и на прием самолетов из других государств.

"С 17 марта воздушные операции гражданской и коммерческой авиации ограничены . Допускаются только грузовые и почтовые перевозки", - говорится в сообщении Национального института гражданской авиации.

Ранее стало известно, что президентская комиссия по борьбе с коронавирусом будет рекомендовать главе государства остановить работу столичного метро и наземного общественного транспорта. РИА Новости напоминает, что на территории Боливарианской Республики выявлены 33 случая заражения COVID-19.