Руководство ведущих автопроизводителей в США - компаний General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler - приняло решение о временном закрытии заводов по производству автомобилей на территории США, Мексики и Канады. Как сообщает газета The Wall Street Journal, договоренность о приостановке производства машин была достигнута в среду в Детройте.

Остановка конвейеров по сборке легковых и грузовых автомобилей этих компаний вызвана требованиями профсоюзов, работники которых опасаются быстрого распространения коронавирусной инфекции на предприятиях. Так, на одном из заводов Ford в штате Мичиган уже был выявлен случай заболевания сотрудника COVID-2019 . В связи с тем, что работники автоконцернов работают на производстве бок о бок, других эффективных способов избежать инфицирования не существует, заявили в Объединенном профсоюзе рабочих автоиндустрии. Как сообщает газета The New York Times, аналогичным образом поступят и японские концерны Honda, Toyota и Nissan, которые приостанавливают работу своих заводов в Северной Америке на срок от одной недели до месяца.

Ожидается, что остановка конвейеров ключевых автозаводов на американском рынке сильно ударит по сотням предприятий, производящих комплектующие для машин указанных брендов. Это станет еще одним сильнейшим ударом по экономике США, одним из "локомотивов" которой является автопроизводство, отмечают американские СМИ. Напрямую затронет принятое решение больше 150 тысяч рабочих на приостанавливающих свою работу заводах. Отмечается, что хотя большинство сотрудников GM, Ford и Fiat Chrysler продолжат получать зарплату по больничным листам, многие из них лишатся существенной доли своих доходов. Всего в автоиндустрии США заняты более 1,3 миллиона человек, которые так или иначе почувствуют негативный эффект от принимаемых чрезвычайных мер по борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом.