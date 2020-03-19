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19.03.2020 09:57
Рубрика: Экономика

ЦБ начал продажи валюты из ФНБ для сделки по Сбербанку

Текст: Игорь Зубков
Минфин досрочно зачислил в Фонд национального благосостояния валюту, приобретенную в 2019 году на дополнительные нефтегазовые доходы, и объявил о начале продажи валюты из ФНБ, чтобы расплатиться с Банком России за покупку контрольного пакета Сбербанка. Позже основная часть этих денег должна поступить в федеральный бюджет - законы об этом подписаны в среду.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Деньги в ФНБ из Федерального казначейства поступили еще 16 марта, после этого размер фонда вырос с 8,2 трлн рублей по состоянию на 1 марта до 12,2 трлн рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Продажи валюты по поручению Минфина будет производить Банк России по специальному механизму, призванному поддержать рубль. Они будут рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за падения нефтегазовых доходов при падении цен ниже 25 долларов за баррель марки Urals, говорится в сообщении Банка России.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Цена сделки по Сбербанку будет определяться по средневзвешенной цене акций Сбербанка в течение 30 дней перед заключением договора купли-продажи.

Текущая стоимость 50% акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, составляет 1,9 трлн рублей.

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