ЦБ начал продажи валюты из ФНБ для сделки по Сбербанку

Деньги в ФНБ из Федерального казначейства поступили еще 16 марта, после этого размер фонда вырос с 8,2 трлн рублей по состоянию на 1 марта до 12,2 трлн рублей.

Продажи валюты по поручению Минфина будет производить Банк России по специальному механизму, призванному поддержать рубль. Они будут рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за падения нефтегазовых доходов при падении цен ниже 25 долларов за баррель марки Urals, говорится в сообщении Банка России.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Цена сделки по Сбербанку будет определяться по средневзвешенной цене акций Сбербанка в течение 30 дней перед заключением договора купли-продажи.

Текущая стоимость 50% акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, составляет 1,9 трлн рублей.