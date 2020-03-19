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1 марта 2020 г. 09:00
"Родина"
Текст: Василий Попов (коллекционер, краевед)
Родина - № 3(320)

А был и настоящий Плюшкин!

Читатель предлагает продолжить разговор о выдающихся коллекционерах
Федор Михайлович Плюшкин с сыном в своей квартире-музее.
Федор Михайлович Плюшкин с сыном в своей квартире-музее.

Уважаемая редакция!

Пишет вам 89-летний читатель Василий Попов.

В сентябрьском номере 2019 года помещена статья Анны Четвериковой "Щедрость Плюшкина" - о прототипе гоголевского героя Михаиле Петровиче Погодине. Спасибо вам! А знаете ли вы, что был реальный человек, крупный собиратель старины, которого звали Федор Михайлович Плюшкин? Настоящий коллекционер. Конечно, он не имел никакого отношения к литературному персонажу, так как в год выхода "Мертвых душ" ему было пять лет.

Родился Федор Михайлович в 1837 году в Пскове, где и прожил всю свою интересную жизнь. Был купцом. Имел большой двухэтажный особняк, на первом этаже которого располагался магазин.

Фото: Из фондов Красноярского краеведческого музея
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Его коммерческая хватка уживалась с жаждой знаний, любовью к истории и искусству. Страстно увлекаясь собирательством, он, подобно своему литературному однофамильцу, "все тащил в дом". С той лишь разницей, что это была не рухлядь. Иногда он платил за приобретения немалые деньги. Коллекционером он был "всеядным", экспозиция начиналась от входа в дом, где посетителей встречала древняя гранитная мортира и горка каменных ядер. Не только лестница, но и вся передняя, стены всех жилых комнат от потолка до пола, двери, окна, подоконники, карнизы и даже печи - все было увешано или заставлено редкостями.

О коллекции Плюшкина писали и 100 лет назад.

Самым обширным был нумизматический отдел - сто тысяч монет и медалей. Такой коллекции в то время не имел даже Эрмитаж. А еще собрание старопечатных книг, древних актов, автографов великих людей: Петра Великого, Суворова, Пушкина, Гоголя и других...

Фото: Государственный Эрмитаж
Сотрудник Эрмитажа Войтов передал печать Суворова музею 22 августа 1941 года

После смерти коллекционера правительственной комиссии понадобилось около двух месяцев для разборки, изучения и оценки богатства, собранного за сорок лет. Триста больших ящиков было отправлено в Петербург: их содержимое стало частью сокровищниц Русского музея, Эрмитажа, Академии наук и т.д.

Хотелось бы увидеть на страницах вашего журнала материал об этом удивительном человеке.

С уважением Василий Попов. Свердловская область, Невьянский район, пос. Верх-Нейвинский

от редакции

Спасибо за тему! Мы обязательно напишем об этом необычном человеке. А Вам предлагаем рассказать о своей коллекции.

Напоминаем, рубрика "Домашний архив Родины" открыта для интересных историй. Автором этой рубрики может стать каждый читатель "Родины".

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