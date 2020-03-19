День третий. Читаем Бахтина и смотрим Богомолова.

Мы продолжаем наш проект "Как я читала лекции на карантине". "Я" - это доцент кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета МГПУ, кандидат филологических наук Ирина Мурзак. Она давний друг "РГ", поскольку много лет является членом жюри Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов. Теперь на нашем сайте она ведет дневник "Русская литература не боится коронавируса", рассказывает о том, как педуниверситет переходит на "удаленку". Не без сложностей, но с энтузиазмом!

Первый день эксперимента прошел под знаком "Дневник чумного города" Дефо. Студенты с азартом перечисляли всех писателей, замеченных во внимании к теме чумы: Камю, Маркес, Пушкин, Боккаччо, Лондон…

На следующий день стало понятно, что привлечь к онлайн лекциям прогульщиков, то же самое, что "из болота тащить бегемота".

Третий день эпохи дистанционного образования был посвящен наладке техники и чтению непревзойденного Бахтина.

Ирина Мурзак:

"Сегодня все заняты освоением дистанционной программы нашего университета: и студенты, и преподаватели. Такой ответственности и слаженности я не видела давно. Студенты сами мобилизуются и помогают тем сокурсникам и преподавателям, которые еще не разобрались со сложным контентом платформы Microsoft Teams, и делают это с удовольствием, потому что это нужно всем.

Нам, преподавателям, приходится тратить много времени на подготовку материала, поскольку мера ответственности перед студентами теперь велика. Это уже не просто лекция, а борьба с невежеством, с ленью, с безответственностью, с коронавирусом наконец.

Завтра у нас интересные темы.

На первом курсе говорить будем о великих романах Рабле и Сервантеса, о том, как эти творения получили отклик в мировой культуре. Ну и раз уж мои студенты - актеры, конечно о постановке К.Богомолова в Театре Наций спектакля "Гаргантюа и Пантагрюэль". Студентам предложено посмотреть все рецензии на спектакль в интернете, возможно, написать свою. А чтобы они были подготовлены обязательна к прочтению монография М.М. Бахтина "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса".

А на втором курсе будем обсуждать экранизацию "Анны Каренины". Сравнивать интерпретации текста Л.Н.Толстого. Здесь в помощь лучше всего работы В. Шкловского "Энергия заблуждения. Книга о сюжете" и лекции В. Набокова о Толстом.

Будем спорить, смотреть, осваивать сложный теоретический материал. Платформа нам позволяет это делать всем вместе одновременно".