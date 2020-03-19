ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты

Гражданам стоит успокоиться и прекратить в огромных количествах скупать продукты, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

"В России и во всем мире продуктовый баланс положительный. Продукты есть. Это слова тех, кто торгует, кто производит", - приводит цитату Цариковского ТАСС.

Россияне начали опустошать полки магазинов на фоне новостей о коронавирусе и снижении курса рубля вслед за падением цен на нефть. Масла в огонь подлили прогнозы о том, что продукты могут подорожать.

ФАС создала оперштаб для контроля за ситуацией с ценами на продовольствие и медикаменты. Правительство приняло меры, чтобы запасы продовольствия в магазинах и торговых сетях не снижались.