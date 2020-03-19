Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси

Граждане Союзного государства могут ежедневно выезжать из Польши на четырех автобусах, организованных белорусским посольством в Варшаве, сообщил посол РБ в Польше Владимир Чушев. Он пояснил, что посольство и белорусский Минтранс достигли понимания по вопросу перевозки российских граждан из Бреста и Гродно в Россию. Ежедневно три польских автобуса, зафрактованные дипмиссией Беларуси, перевозят 150 человек из Варшавы в Брест и Гродно. Кроме того, еще 50 человек перевозит автобус из Бяла-Подляски в Брест.

"Таким образом, каждый день границу смогут пересекать 200 человек. Вместе с белорусами такой возможностью могут воспользоваться и пользуются российские граждане", - подтвердил он, добавив, что посольство находится в тесном взаимодействии с российскими дипломатами в Варшаве как на уровне послов, так и по линии консульских служб.

Кроме того, по его словам, белорусское загранучреждение находится во взаимодействии с пограничными службами Польши и Беларуси. В настоящее время также прорабатывается вопрос организации временного сообщения для перевозки по маршруту Белосток - Гродно.

Кстати, представитель белорусского погранкомитета Юрий Куприянов сообщил БЕЛТА, что в РФ уже вернулись более двух тысяч человек. В пунктах пропуска пограничники готовы к оформлению граждан России, возвращающихся на родину транзитом через Беларусь. "Для россиян выделены отдельные каналы, в которых сотрудники будут проводить необходимые процедуры. Кроме того, в отношении каждого из прибывших совместно со службой санитарно-карантинного контроля будут проводиться обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия", - подчеркнул Куприянов, заверив, что по согласованию с погранкомитетом Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси при необходимости предоставит автобусы к пунктам пропуска на государственной границе.