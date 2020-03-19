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19.03.2020 16:34
Рубрика: Власть

Юристы прокомментировали закон о штрафах за дискриминацию пожилых

Текст: Владислав Куликов

Каждый год в Роспотребнадзор поступает более 20 тысяч обращений от социально уязвимых категорий с жалобами на нарушения в потребительской сфере. Об этом сообщили "РГ" в Ассоциации юристов России (АЮР), комментируя закон о штрафах за отказ обслуживать в магазинах или ресторанах пожилых людей и инвалидов.

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
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"Закон взял под особую защиту социально уязвимые категории потребителей: пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, несовершеннолетних, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Таким потребителям не всегда доступен стандартный способ доведения информации о товаре или услуге. Зачастую им отказывают в получении каких-либо услуг только из-за возраста или состояния здоровья. Между тем человеку с ограниченными возможностями или пожилому подчас надо уделить больше внимания, подробней все объяснить. И конечно, недопустимо закрывать перед кем-то двери только потому, что он кажется сложным клиентом".

При этом, по его словам, законодательно может быть установлен перечень товаров и услуг, в которых человеку можно отказать по причинам здоровья или возраста, например, речь может идти об экстремальных аттракционах.

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