Каким мигрантам Россия может стать родиной?

Какие же страдания соотечественников облегчит новая миграционная политика? Зачем им оставаться "нелегалами поневоле" из-за немилосердного закона о гражданстве? Кому было выгодно годами терзать людей, оставляя без правового статуса? Не раз на эту тему я выступала в "Российской газете", пытаясь спасти от абсурдности буквоедства хоть одну человеческую судьбу.

Сколько "круглых" столов провел наш "Форум переселенческих организаций", который реализует проекты по президентским грантам с повесткой "Собирание народа в России", "Полюби соотечественника, Родина!"… Может, нас услышат. Или уже услышали?..

В документе о поручениях, который каждый интересующийся может прочесть на cайте Kremlin.ru, есть такой тезис: "…Необходимо организовать широкую информационную кампанию с разъяснением параметров реформы, целевой аудиторией которой должны быть не только иностранные граждане, но и граждане Российской Федерации…" Широкая кампания о миграционной реформе, надеемся, еще впереди, а мы для начала решили представить мнения уважаемых ученых, правозащитников и экспертов - практиков. Не просто о мигрантах речь - о судьбе России, которая испытывает острые демографические проблемы.

Человеческий "капитал" дороже денег

Сергей Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор Института социально-политических исследований РАН:

Совершенно согласен с главным посылом документа: "точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению состояния миграционной сферы".

Усилия государства должны быть направлены на то, чтобы люди хотели приехать в Россию и остаться у нас жить. Разумно декларировать, что мы собираем в России русских и приглашаем добропорядочных людей разных национальностей приезжать к нам работать, делать бизнес, учиться… Чтобы реализовать такую политику, нужна самостоятельная гражданская структура - министерство миграции и натурализации.

Пока, к сожалению, в предложенных мерах доминирует силовой аспект.

Ввести дактилоскопию и единые информационные платформы, конечно, необходимо, но есть риск, что силовая компонента снова похоронит идею о том, что мигранты - это драгоценный человеческий капитал, демографические и трудовые ресурсы страны.

Чем меньше мигрантам придется общаться с чиновниками, тем меньше будет коррупции и произвола. Свои документы человек должен подавать в электронном виде, это позволит избавиться от очередей и даже ликвидировать коррупцию!

Человек, имеющий вид на жительство, может быть лишен правового статуса за то, что не там перешел улицу

Это серьезный шаг вперед, что вид на жительство станет основным миграционным статусом, а РВП - разрешение на временное проживание, как лишняя ступенька на пути к гражданству (да еще выдается это РВП в узких рамках квот), теперь отомрет. Однако нужно заранее задуматься: а что будет с людьми, которые сейчас живут со статусом РВП? Считаю, что им надо дать вид на жительство автоматически! Кроме того, хорошо бы давать вид на жительство студентам, завершившим обучение в России, - это прекрасный демографический, интеллектуальный и трудовой ресурс для страны.

Предлагается установить три способа приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый. В общем порядке дополнительно предлагается введение комиссионного способа оценки претендентов на гражданство. Предварительная оценка будет даваться некой комиссией, созданной на уровне субъекта, а решение будет приниматься в миграционном Главке МВД России и в его территориальных органах. На мой взгляд, просто неразумно решение вопроса о гражданстве, которое во многом определяет судьбу человека, полностью отдавать во власть полицейским чиновникам. Сомневаюсь также, что инвесторам и бизнесменам должен давать гражданство (в особом порядке) только президент РФ. Мне вообще кажется, что этой категории иностранцев гражданство РФ должно даваться не в особом порядке, а в виде упрощенной процедуры при соблюдении четких условий: создание рабочих мест, покупки недвижимости в России, инвестициях в производство.

В документе отмечено, что меры по ограничению допуска иностранных граждан на рынок труда не применяются к гражданам государств - членов Евразийского экономического союза. А применяются ли такие меры по отношению к иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в России? Что будет с этими людьми? Это просто необходимо конкретизировать, иначе "зависнут" в правовом вакууме сотни тысяч нужных нам людей.

Я вчитывался в документ, но не нашел ни слова о бесплатных курсах русского языка для мигрантов! А ведь это необходимое условие их успешной интеграции!

Не потерять свое лицо

Ольга Воробьева, профессор кафедры демографической и миграционной политики МГИМО:

Мигрантов большинство нашего населения не любит, а жить без них комфортно, как мы привыкли, увы, не получится: стройки опустеют, в мусоре города утонут, супермаркеты закроются.

Главная причина конфликтов с мигрантами, думаю, в том, что у нас отсутствует внимание к самой сложной составляющей миграционной политики - интеграционной. В связи с интенсивным наплывом мигрантов из стран с далекой культурной дистанцией возрастает тревога общества в том, что мы часто видим: это не мигранты адаптируются к нашим условиям, традициям и обычаям, а российское население рискует окончательно потерять свое этнокультурное лицо вместе с языком и исторически сложившимися религиозными предпочтениями. Вот это реальная опасность, но разве только мигранты тут виноваты?

Пусть ГУВМ оправдает надежды

Вячеслав Поставнин, эксперт, бывший заместитель директора ФМС России:

Сразу хочу отметить: поручения президента по реализации Концепции миграционной политики, на мой взгляд, выглядят более содержательными и конкретными, чем сама новая концепция, принятая в 2018 году.

К сожалению, в документе я не нашел упоминания о такой тревожной проблеме, как усиление эмиграции россиян на Запад, а также ничего не сказано о важности взаимодействия с НПО, помогающими выживанию мигрантов.

И самое главное: надо создавать все условия для безбарьерного возвращения в Россию репатриантов, прежде всего русских.

Читаю в Поручении… ссылки на ключевую роль полицейского ведомства в реализации привлекательной миграционной политики. Все это уже было в 2001 году, когда после заседания Совбеза было принято решение передать ФМС в систему МВД. "Хотели как лучше…" Но в 2008 году, когда стало совершенно ясно, что у полиции свои ответственные функции и не ее это дело - привлекать в Россию мигрантов, ФМС вновь стало самостоятельным органом. Увы, не секрет, что миграция - Клондайк для коррупции, и, когда дела в миграции пошли совсем уж плохо, в 2016 году вновь наступили на те же грабли: ФМС ликвидировали и дело спасения миграции вновь было взвалено на плечи МВД. Этому ведомству можно только посочувствовать.

Но все же хочется надеяться, что Поручения президента сможет достойно выполнить тот сильный, самоотверженный коллектив ГУВМ (Главного управления по вопросам миграции МВД России), который сумел сохранить верность лучшим традициям миграционной службы 90-х годов. Ведь ФМС создавалась с миссией помогать мигрантам, сотрудники той службы были убеждены, что возвращающиеся репатрианты жизненно необходимы России.

Это мудро и справедливо, что в Поручениях сказано об укреплении властной вертикали. Хочется надеяться, что ГУВМ, которое до сих пор имело только организационно-методические функции,

будет теперь иметь и властные функции, как в свое время имел начальник ФМС: его распоряжения неукоснительно исполнялись миграционными органами "на земле". Важно еще, что будут увеличены штаты сотрудников в центре и в тех регионах, где наибольшее количество мигрантов.

Статистика открывает смыслы

Ольга Чудиновских, кандидат экономических наук, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

Разумным и своевременным представляется предложение об упорядочении т.н. миграционных режимов и, в частности, идея отказаться от института разрешения на временное проживание. За время существования РВП эта система ничем не доказала своей пользы, задачи, которые ей приписывались, можно решать и другими, более гибкими средствами.

Смущает меня тезис о предоставлении иммиграционных преференций в основном лицам, близким нам по ментальности и культуре, хорошо владеющим русским языком. На мой взгляд, этот постулат со временем надо пересмотреть. Мы не можем и не должны стремиться "стянуть" в Россию всех, кто подходит под это определение. Да и потенциал такой миграции очень ограничен. Не следует забывать, что для граждан стран, где живет население, "владеющее русским языком и близкое нам по ментальности и культуре", есть и другие миграционные маршруты. Например, в страны ЕС. Если мы будем продолжать настаивать, что нам в качестве постоянных мигрантов нужны только похожие на нас, то это может завести страну в тупик.

Селективность миграционной политики, по-моему, должна основываться не на этнокультурные фильтрах, а на человеческом капитале мигрантов: знаниях, желании работать и возможности активно участвовать в развитии России. Отсутствие внятных иммиграционных (на постоянное жительство) каналов для мигрантов, которые не подходят под вышеприведенное определение (хотя русским владеют многие), сужает возможности России увеличивать свое население. Вопросы стимулирования притока "близких" по языку и ментальности нужно решать посредством специальной репатриационной программы, имеющей свою целевую аудиторию.

Очень важным (и особенно близким мне в силу профессиональных интересов) является поручение, связанное с информационно-аналитическим обеспечением миграционной политики. В последние годы положение дел в этой области стало почти критическим. Невозможно проводить политику без количественных ориентиров и если нельзя проверить на цифрах, как работают принятые меры. Причем речь идет не только о мониторинге трудовой миграции в интересах бизнеса, о чем, кстати, сказано и в Поручениях. Статистика дает ответы на многие вопросы, связанные с интеграцией, с влиянием мигрантов и их потомков на самые разные стороны жизни российского общества.

Если удастся создать цифровую платформу и объединить данные, собираемые разными ведомствами, то мы сможем получать очень разнообразную и интересную статистику, с большим числом переменных.

Вклад правозащитников в реформу

Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ:

Миграционная реформа, изложенная в Поручениях, - это давно ожидаемые изменения, о которых неоднократно делались предложения правозащитниками.

Поручения президента указывают на необходимость комплексной реформы законодательства и правоприменительной практики для снятия давно известных, острых проблем в регулировании миграции и предоставлении гражданства.

Хорошо, что инициаторы Поручений видят необходимость:

- устранения лишней ступени - РВП - для тех, кто приезжает для постоянного проживания в России;

- проведения иммиграционной амнистии для соотечественников, давно проживающих в России без правового статуса;

- выдачи по результатам процедуры установления личности документа, который будет признаваться как удостоверение личности при решении всех вопросов легализации в России вплоть до приобретения гражданства и давать право выезда из страны;

- наведения порядка, системности, ясности, целесообразности, справедливости и соразмерности наказания в процедурах депортации и запрета на въезд в Россию;

- выстраивания вертикали в управлении вопросами миграции и гражданства и создании внесудебных механизмов обжалования решений по отказам в получении того или иного статуса или гражданства.

При этом остались за рамками Поручений вопросы (на мой взгляд, требующие безотлагательного решения):

- репатриации соотечественников;

- признания гражданства РФ по рождению за бывшими гражданами СССР, родившимися на территории РСФСР;

- отмене принятых ранее решений о депортации и запрете на въезд в Россию лиц, имеющих устойчивые семейные связи с гражданами России и не совершивших опасных для общества правонарушений;

- регистрации по месту пребывания и проживания мигрантов, не имеющих собственного жилья в России.

Подготовка миграционной амнистии

Владислав Звычайный, председатель НКО Союз организаций "ЦСИ", экс-начальник УФМС России по Приморскому краю:

В Поручении президента по реализации Концепции меня особо порадовал абзац, в котором говорится о мероприятиях, касающихся, на мой взгляд, подготовки миграционной амнистии. Вот он:

"IV. Дополнительные меры по обеспечению проведения реформы

15. Одновременно с введением в действие нового миграционного законодательства важно предусмотреть положения, предоставляющие возможность иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство, но не представляющим серьезной опасности для Российской Федерации, не выезжая из Российской Федерации, оформить легальный статус без привлечения к ответственности".

Я думаю, что после разработки механизма миграционной амнистии будут утверждены "пилотные" субъекты для того, чтобы набраться практики и учесть ошибки при работе по всей России. Такими регионами могут стать наиболее подготовленные либо особо нуждающиеся в легализации трудовых мигрантов регионы (например, наш Приморский край).

По-прежнему я уверен, что эффективное и скорейшее прохождение миграционной реформы в стране возможно при наличии необходимой материальной базы (инфраструктуры), созданной, в т.ч., на основе государственно-частного партнерства.

И, конечно, со временем в стране должно быть создано самостоятельное миграционное гражданское ведомство, ответственное за весь сложнейший комплекс проблем в сфере миграции.

Миллион человек уже выдворены из России

Татьяна Котляр, правозащитник (г. Обнинск):

Конкретные предложения по реализации Поручений президента могут дать правозащитники, имеющие опыт эффективной работы с мигрантами. Таких экспертов-практиков, не понаслышке знающих, что происходит с мигрантами "на земле", необходимо включить в рабочую группу при администрации.

Вот наши самые наболевшие проблемы:

Невозможность мигранту зарегистрироваться в съемном жилье. Регистрация зависит не от съемщика, а от хозяина жилья. Мы давно предлагаем иностранных граждан ставить на учет в администрации муниципального образования. В администрации должны знать, кто живет в их поселке или городе. Тогда исчезнет фиктивная регистрация.

Можно сколько угодно приглашать переезжать в Россию соотечественников, носителей русского языка, студентов на учебу. Но в России для полиции, во власть которой отдана вся проблема миграции, мигрант - подозрительная личность, потенциальный правонарушитель.

По действующим законам любому иностранному гражданину за два незначительных правонарушения (например, не там перешел улицу) можно запретить въезд в Россию. Взять штраф и можно выдворить (по суду!) из России с запретом на въезд на много лет. Миллион человек уже выдворены из России.

Соотечественники-переселенцы постоянно подвергаются унижениям со стороны миграционной полиции.

Сейчас человек, имеющий вид на жительство, в любой момент может быть лишен правового статуса за два незначительных правонарушения (например, не там перешел улицу).

Сложившаяся система очень взяткоемкая. Боюсь, если будут созданы комиссии по предоставлению российского гражданства, то паспорта будут давать только за взятку.

Цифровизация против "помогаек"

Вероника Светличная, переселенка из Донбасса:

Одной из главных задач реформирования является цифровизация, усиление системы государственного миграционного контроля посредством компьютеризации, использования информационных технологий. Готовы ли миграционные органы к таким переменам?

Приведу пример по хорошо знакомому мне региону: прием документов в так называемых "окошках" областного УВМ производится без компьютеров, специалисты просто проверяют бумажные носители, представленные мигрантом, без проверки в базах и т.д. А все проволочки крадут драгоценное время, которое для переселенца строго регламентировано: у него истекает срок легального нахождения, действия РВП и т.п. Сотрудники миграционных органов часто манипулируют тем, что происходит сбой в компьютерной системе, миграционные органы никогда не несут ответственности за затягивание и невыполнение сроков, тогда как мигрант зависим от всех обозначенных в документах дат и обязательно будет наказан.

Запутанность миграционных правил в немалой степени способствует возникновению коррупционных схем, толкающих приезжих в руки "помогаек", которые, в отличие от простого мигранта, легко входят в любые кабинеты без очереди, тем самым эти очереди и создают. Законопослушные переселенцы, по своей неосведомленности, обращаются в многочисленные юридические фирмы, которые обещают квалифицированную помощь. Но чаще всего эти фирмы обманывают переселенцев, втягивая их в нарушители, торгуют регистрациями, создают схемы с поддельными документами. И не стоит делать вид, что государственные органы об этом не знают, ведь их сотрудники нередко являются главными действующими лицами таких схем по выманиванию денег у доверчивых.

Вот бы вместо рейдов по выяснению, "ночевал ли сегодня мигрант по месту регистрации", провести рейды по фирмам "помогаек", установив четкие правила о предоставлении юридических услуг негосударственными организациями в сфере миграции. Они настолько обнаглели, что зазывают жертв солидными вывесками на своих офисах, смело размещают в интернете яркую рекламу.

Важнейший вопрос: что будет с правилами регистрации по месту пребывания? Что делать тем, кому негде зарегистрироваться?

Интересно было бы узнать, существует ли такое понятие, как план по выявлению нарушений миграционного режима? Если это так, то мигранты навсегда останутся "удобным ресурсом" по выполнению нормативов, ведь поймать запуганного мигранта значительно легче, чем раскрыть реальное преступление.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"