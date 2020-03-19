Постановление правительства Красноярского края от 16 марта 2020 года № 152-п "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.2019 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края от 16.03.2020 № 7, в целях проведения противоэпидемических и ограничительных мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановляю:

1. Ввести с 16.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края.

2. Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территорию Красноярского края.

3. Министерству здравоохранения Красноярского края обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Министерству финансов Красноярского края при возникновении необходимости финансирования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе мероприятий по организации и работе обсерваторов в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 140-р, обеспечить подготовку в установленном порядке правовых актов о выделении средств из резервного фонда Правительства Красноярского края.

5. Органам исполнительной власти Красноярского края обеспечить исполнение указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг "О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на территории Красноярского края".

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Красноярского края обеспечить исполнение указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг "О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на территории Красноярского края".

7. Министерству здравоохранения Красноярского края совместно с управлением пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края организовать информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам связи о текущей ситуации и принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

8. Рекомендовать руководителям критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных на территории Красноярского края, обеспечить выполнение дополнительных мер защиты от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) работников организаций.

9. Рекомендовать руководителям образовательных организаций ограничить въезд на территорию Красноярского края и выезд за пределы территории Красноярского края организованных групп обучающихся.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского края А.В. Подкорытова.

11. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







