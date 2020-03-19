Курс доллара приблизился к 82 рублям, евро - к 90 рублям

Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов продолжил снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. В целом российская валюта утром в четверг ведет себя крайне волатильно.

На старте торгов российская валюта укрепилась - доллар опускался на минимуме до 79,8 рубля, евро - до 85,5 рубля. Но через несколько минут ситуация кардинально изменился и доллар укрепился почти до 82 рублей, а евро подобрался к 90 рублям. Позднее доллар и евро откатились назад и, по состоянию на 10.20 мск, торговались возле 81 и 88 рублей соответственно.

Цены на нефть на торгах в четверг утром в целом восстанавливались. Из данных биржи ICE следует, что баррель Brent растет примерно на 4% и находится около 26 долларов. Накануне стоимость Brent падала ниже 25 долларов, минимума за 17 лет.

Также Банк России в четверг, накануне заседания по ключевой ставке, заявил, что считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Но несмотря на это, из-за серьезных колебаний на российском и мировых рынках, а также действий центробанков других стран, ЦБ в четверг проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведен и депозитный аукцион "тонкой настройки" еще на 500 млрд рублей.

В среду курс российской валюты упал до минимумов с начала 2016 года. По итогам вчерашних торгов курс доллара дошел почти до 81 рубля, курс евро - почти до 89 рублей.

Рубль стал жертвой дефицита ликвидности в долларовой системе, а также падения котировок нефти, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее ФРС США, ЕЦБ и ряд других центробанков развитых стран запустили масштабные программы по выкупу активов ("количественное смягчение" - форма предоставления "дешевых денег" финансовому рынку), однако пока инвесторы не верят, что это может насытить рынки ликвидностью в условиях пандемии коронавируса. Поэтому в последние дни все мировые индексы находятся в "красной" зоне, а инвесторы распродают все активы (включая и активы развивающихся стран, в том числе российские), которые можно конвертировать в доллары.