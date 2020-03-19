Курс доллара приблизился к 82 рублям, евро - к 90 рублям

Новости

В Коми запускают производство защитных костюмов и масок 10:49
Большинство случаев заражения COVID-19 исходят от людей без симптомов 10:48
Путин назвал отличия президента от царя 10:43
Пользователей Сети поразили прыгающие по ухабам машины в США 10:40
Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза 10:39
Инфекционист посоветовал заменить маски тем, что "под рукой" 10:32
На Байкале спасли заблудившуюся нерпу 10:26
Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времен Второй мировой 10:22
Ведущие автозаводы в США останавливают работу из-за коронавируса 10:13
В регионах РФ из-за коронавируса подорожала аренда загородных домов 10:07
Ольга Васильева назначена председателем попечительского совета РАО 10:05
Nissan запатентовал в России имя Ariya 10:03
ВДНХ закрывает места, рассчитанные на прием более 50 посетителей одновременно 09:58
В Сочи мошенник обманул 140 дольщиков на 370 млн рублей 09:56
Замминистра МЧС Татарстана арестован по делу о мошенничестве 09:52
Застрелившего восьмерых сослуживцев срочника этапировали в СИЗО Читы 09:52
Красноярские ученые нашли решение проблемы древесных отходов 09:47
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек 09:44
США не смогли отследить подлодку проекта "Борей" 09:40
Видео: На Урале устроили парад для фронтовика - освободителя Европы 09:38
Кабмин назвал задачи и приоритеты в борьбе с распространением коронавируса 09:34
Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку 09:26
UFC объявил о переносе из Бруклина боя Нурмагомедова и Фергюсона 09:24
Россия обеспечила потребности Киргизии в диагностике COVID-19 09:21
В ТиНАО появятся новые пожарные отряды 09:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 10:39
Рубрика: Экономика

Курс доллара приблизился к 82 рублям, евро - к 90 рублям

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов продолжил снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. В целом российская валюта утром в четверг ведет себя крайне волатильно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На старте торгов российская валюта укрепилась - доллар опускался на минимуме до 79,8 рубля, евро - до 85,5 рубля. Но через несколько минут ситуация кардинально изменился и доллар укрепился почти до 82 рублей, а евро подобрался к 90 рублям. Позднее доллар и евро откатились назад и, по состоянию на 10.20 мск, торговались возле 81 и 88 рублей соответственно.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦБ начал продажи валюты из ФНБ для сделки по Сбербанку

Цены на нефть на торгах в четверг утром в целом восстанавливались. Из данных биржи ICE следует, что баррель Brent растет примерно на 4% и находится около 26 долларов. Накануне стоимость Brent падала ниже 25 долларов, минимума за 17 лет.

Также Банк России в четверг, накануне заседания по ключевой ставке, заявил, что считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Но несмотря на это, из-за серьезных колебаний на российском и мировых рынках, а также действий центробанков других стран, ЦБ в четверг проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведен и депозитный аукцион "тонкой настройки" еще на 500 млрд рублей.

В среду курс российской валюты упал до минимумов с начала 2016 года. По итогам вчерашних торгов курс доллара дошел почти до 81 рубля, курс евро - почти до 89 рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
ЦБ поднял официальный курс доллара более чем на 3 рубля

Рубль стал жертвой дефицита ликвидности в долларовой системе, а также падения котировок нефти, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Ранее ФРС США, ЕЦБ и ряд других центробанков развитых стран запустили масштабные программы по выкупу активов ("количественное смягчение" - форма предоставления "дешевых денег" финансовому рынку), однако пока инвесторы не верят, что это может насытить рынки ликвидностью в условиях пандемии коронавируса. Поэтому в последние дни все мировые индексы находятся в "красной" зоне, а инвесторы распродают все активы (включая и активы развивающихся стран, в том числе российские), которые можно конвертировать в доллары.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин назвал задачи и приоритеты в борьбе с распространением коронавируса
Началась эвакуация российских туристов из Черногории
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ