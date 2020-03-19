Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву

Застрявшие в Черногории россияне смогли наконец-то выбраться из ловушки, в которую попали во время отдыха в европейской стране.

В 1:15 по московскому времени из Подгорицы в Москву вылетел лайнер Airbus 321, на борту которого находятся 157 человек. "Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс", - рассказал ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа.

Напомним, во вторник, 17 марта, российские авиаперевозчики заявили, что не могут вывезти своих клиентов, так как власти Черногории отказываются выдать разрешение.