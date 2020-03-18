"Аэрофлот", "Победа" и S7 не могут вернуть граждан РФ из Черногории

Пока российские авиаперевозчики не могут вернуть россиян, оставшихся в Черногории, на родину.

Как пишет "Коммерсант", "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут получить разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата. Решением вопроса занимаются Росавиация совместно с МИД РФ.

Черногория с 16 марта закрыла свои границы из-за распространения коронавируса. Остановлено авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

Как сообщает ТАСС, Черногория требует от российских властей предоставить ей возможность бесплатно вывезти 50 своих граждан. В обмен на это она разрешит вывезти граждан России из Тивата.

У "Аэрофлота" в Черногории находятся более 100 пассажиров, у "Победы" - около тысячи. "Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями", - приводит слова своего источника агентство.