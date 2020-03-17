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17.03.2020 12:05
Рубрика: Экономика

Росавиация не исключила банкротства авиакомпаний из-за коронавируса

Текст: Евгений Гайва
На российском авиарынке возможны банкротства компаний - перевозчиков, сообщил в ходе заседания коллеги ведомства первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиациии Александр Нерадько.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причиной банкротств станет закрытие ряда международных маршрутов в ситуации распространения нового коронавируса и одновременный рост расходов из-за снижения курса рубля.

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По словам главы Росавиации, потери авиакомпаний России от закрытия полетов в Китай уже составили около 1,7 млрд рублей. Такую оценку дают сами авиаперевозчики по итогам февраля, имея ввиду упущенную маржинальную прибыль.

При этом, последующие убытки авиакомпаний от остановки полетов по ряду зарубежных направлений, если сложная ситуация сохранится до конца года, могут составить около 100 млрд рублей. "Называются различные цифры, они требуют проверки", - отметил Нерадько.

Для поддержки авиакомпаний руководитель Росавиации предложил обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание на некоторых маршрутах.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Как ранее писала "РГ", эксперты считают в сложившейся ситуации вероятными банкротства авиакомпаний в третьем квартале этого года. В случае закрытие других направлений, пользующихся спросом у россиян, банкротства могут произойти уже во втором квартале этого года.

Россия временно приостановила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, Китаем, Южной Кореей и Ираном. Также авиакомпании приостановили полеты по ряду других направлений в связи с закрытием этими странами своих границ для въезда иностранцев.

Эпидемия нового коронавируса началась в декабре в Китае и распространилась на большинство стран мира. Ограничения на въезд иностранных граждан вводятся по всему миру, также приостанавливается транспортное пассажирское сообщение.

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