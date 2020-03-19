Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России провел телефонный разговор с китайским лидером.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обстоятельно обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией.

Путин высоко оценил результаты Китая в противодействии распространению инфекции. Вчера, кстати, на встрече с общественностью в Севастополе, президент назвал китайцев молодцами за то, что они очень эффективно отработали в ситуации с коронавирусом.

Оба лидера высказались за продолжение взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарств.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных отношений двух государств.