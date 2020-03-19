Mail.ru запускает информационную кампанию о коронавирусе

Портал Mail.ru создал отдельный раздел, в котором будет обновляться информация о новых заболевших. Там же опубликованы телефоны горячих линий, меры предосторожности, статистика по инфицированным, новости и другая информация.

Также на главной странице будут отображаться данные о числе заразившихся в России и мире. Мессенджер ICQ запустил канал с проверенной и полезной информацией о борьбе с вирусом.

Пользователи Почты Mail.ru также смогут узнать все важные новости о коронавирусе, подписавшись на информационную рассылку, посвященную защите здоровья во время пандемии.

К участию в кампании подключился голосовой помощник Маруся. Виртуальный ассистент по запросу будет озвучивать актуальные цифры о числе инфицированных в мире.

Ранее кампанию по информированию пользователей о ситуации с коронавирусом запустил "Яндекс". Новости отображаются на главной странице.

Соцсеть "ВКонтакте" создала отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО.