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19.03.2020 10:20
Рубрика: Digital

Mail.ru запускает информационную кампанию о коронавирусе

Текст: Юлия Кривошапко
Mail.ru запускает информационную кампанию в поддержку борьбы с коронавирусом, чтобы оперативно доносить до пользователей информацию о его распространении и способах профилактики.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Портал Mail.ru создал отдельный раздел, в котором будет обновляться информация о новых заболевших. Там же опубликованы телефоны горячих линий, меры предосторожности, статистика по инфицированным, новости и другая информация.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Также на главной странице будут отображаться данные о числе заразившихся в России и мире. Мессенджер ICQ запустил канал с проверенной и полезной информацией о борьбе с вирусом.

Пользователи Почты Mail.ru также смогут узнать все важные новости о коронавирусе, подписавшись на информационную рассылку, посвященную защите здоровья во время пандемии.

К участию в кампании подключился голосовой помощник Маруся. Виртуальный ассистент по запросу будет озвучивать актуальные цифры о числе инфицированных в мире.

Ранее кампанию по информированию пользователей о ситуации с коронавирусом запустил "Яндекс". Новости отображаются на главной странице.

Соцсеть "ВКонтакте" создала отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО.

Digital Интернет Распространение коронавируса COVID-19

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