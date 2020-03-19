Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии

Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.

При этом у примерно 20% заразившихся вирус провоцирует развитие пневмонии. Большинство таких пациентов медикам удается поставить на ноги помощью противовоспалительных и противовирусных препаратов, после лечения в отделении интенсивной терапии. Есть, как известно, и случаи летальных исходов, спровоцированных тяжелой пневмонией.

Врачи из Германии, основываясь на одном из последних исследований коллег из Китая, отметили, что у тяжелых пациентов с COVID-19 фиксировалось еще одно осложнение - сепсис.

Так, ученые из Китая изучили данные 191 тяжелобольного пациента из больниц Уханя. 54 человека скончались из-за осложнений инфекции. Средний возраст умерших составил 69 лет, выздоровевших - 52 года.

- У всех 54 заболевших развился сепсис наряду с симптомами коронавируса, 38 из них перенесли септический шок, - отметили специалисты, пояснив, что большинство из пациентов страдали от диабета, высокого давления или имели проблемы с сердцем.