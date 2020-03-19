Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса

"Относительно быстрый процесс - конструирование вакцины на основе расшифрованного генома. Затем начинается длительный процесс доклинических исследований на животных, и затем уже этап клинических исследований на здоровых добровольцах", - пояснил эксперт.

Таким образом, весь цикл до запуска нового препарата в массовое производство может занять от 1,5 до 3 лет, уточнил Лиознов.

Ранее стало известно, что в НИИ гриппа закончена расшифровка генома коронавируса COVID-19, выделенного из биоматериала российского пациента.

"Сейчас сложно говорить, насколько штамм, расшифрованный в России, отличается от первого образца нового коронавируса, расшифрованного китайскими коллегами. Сейчас в Генбанке ВОЗ размещены сиквенсы уже нескольких сотен образцов, полученных в разных странах, - сообщил Дмитрий Лиознов "РГ". - Информация об изменчивости вируса, о его эволюции необходима и для прогнозирования его распространения, и для создания эффективной вакцины и лекарственных препаратов. Но сравнение генной структуры разных штаммов, выделенных у разных пациентов, - это очень трудоемкий процесс, для этого существуют специальные компьютерные программы. Эта работа продолжается".

Кроме того, как сообщил Дмитрий Лиознов, возглавляемый им институт готов принять участие в лабораторной диагностике COVID-19, так как потребность в проведении тестирования сейчас очень велика. Институт располагает и необходимым оборудованием, и компетенцией сотрудников для участия в этой работе.