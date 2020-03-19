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19.03.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Звонки попали в точку

В "Яндекс.Картах" появились таксофоны
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Россияне стали еще чаще пользоваться таксофонами. С недавних пор такие устройства появились на "Яндекс.Картах", рассказали "Российской газете" в "Ростелекоме". Теперь найти точку, откуда можно бесплатно позвонить (стоимость исходящих обнулена), стало быстрее и проще.
Таксофонами часто пользуются не только местные жители, но и туристы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Таксофонами часто пользуются не только местные жители, но и туристы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Таксофонами часто пользуются не только местные жители, но и туристы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Речь идет о красных таксофонах с логотипом Россвязи. По всей стране сейчас работает 148 тысяч таких устройств. Около 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях, станицах и аулах с населением менее 500 человек. Таксофонами пользуются не только местные жители, но и автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон.

Фото: Photoxpress
Как грамотно поменять своего мобильного оператора

С ноября 2019 года "Ростелеком" (оператор универсального обслуживания) обнулил стоимость звонков с таксофонов на мобильные номера всех российских сотовых операторов. Ранее бесплатными стали звонки на номера стационарных телефонов по всей стране.

В результате специалисты зафиксировали стремительный рост не только количества звонков с таксофонов, но и их продолжительности. В 2019 году общий трафик местных, внутризоновых и междугородных соединений увеличился более чем в 1,6 раза.

Быстрее всего растет трафик на мобильные номера. Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года увеличился в 5,5 раза, междугородный - в 3,6 раза. Плата за местные звонки была отменена в начале 2018 года. Трафик по этому направлению в первый год после отмены вырос в 5,3 раза. Значительная часть трафика с таксофонов - звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, пожарным. Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах такие устройства до сих пор - единственное средство связи.

Чтобы таксофоны было проще находить, их нанесли на "Яндекс.Карты". Там отмечены точные адреса установки всех 148 тысяч устройств. Чтобы увидеть ближайшее, достаточно набрать запрос в поисковой строке. Сервис отображает и телефонные номера конкретных таксофонов - они способны принимать входящие вызовы.

Таксофон сообщит о паводке

Функции таксофонов планируется расширить. Их хотят задействовать для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Оповещение россиян о ситуации с коронавирусом будет вестись онлайн

Такую возможность предусматривает правительственный законопроект, который Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 19 марта рекомендовал к рассмотрению во втором чтении. В Федеральном агентстве связи эту идею поддерживают. Там считают, что это сняло бы с местных властей массу проблем, связанных с оповещением населения, - тем более что технические решения для оснащения таксофонов спецсредствами уже есть.

Законопроект предусматривает реформирование универсальных услуг связи (они оказываются по всей России с соблюдением определенных стандартов). Помимо таксофонных к ним относятся интернет-услуги с использованием пунктов коллективного доступа в населенных пунктах от 500 жителей, а также точки доступа Wi-Fi в селах и деревнях с населением в 250-500 человек. По новым правилам интернет будет проводиться в населенные пункты с числом жителей от 100 человек. Везде, где есть интернет, должна появиться и мобильная связь.

Глава комитета Александр Хинштейн, комментируя поправки, обратил внимание, что они позволят наконец обеспечить собственной связью Крым и Севастополь. "Неправильно, когда два субъекта обеспечиваются мобильной связью с сопредельных регионов", - отметил Хинштейн.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Яндекс Законопроекты и комментарии

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